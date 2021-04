Lisa và Selena Gomez nhiều lần mặc đồ giống nhau

Trong nhiều lần diện đồ giống nhau, Lisa đều được khen có vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung hơn Selena Gomez.

Trong lần xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue số tháng 4/2021, Selena Gomez phải nhận nhiều lời chê bai từ khán giả với ngoại hình xuống sắc.

Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ có vẻ đang tăng cân hoặc lựa chọn trang phục không phù hợp khiến thân hình tròn trịa, không cân đối. Bên cạnh đó, nhiều người nhận ra bộ đồ của Selena Gomez đụng hàng với Lisa (BlackPink). Cả hai ngôi sao đều diện mẫu váy len của Salvatore Ferragamo. Trong khi Selena Gomez phối với thắt lưng, Lisa chọn cách diện cùng áo thun dài tay cùng tông.

Lisa và Selena Gomez cùng diện mẫu váy len của Salvatore Ferragamo.

Trước đó, Lisa và Selena Gomez nhiều lần diện đồ giống nhau. Hai nữ ca sĩ cùng mặc mẫu váy hồng của Miu Miu. Trong trang phục này, chủ nhân Lose you to love me được khen nữ tính còn Lisa có vẻ trẻ trung hơn nhờ kiểu tóc.

Cả hai cũng từng diện váy của Celine. Lần này, thành viên BlackPink nhận được nhiều lời khen hơn đàn chị nhờ thần thái và cách tạo dáng quyến rũ. Lisa và Selena Gomez từng cùng mặc áo lông có giá gần 100 triệu đồng của Celine. Tuy nhiên, hầu hết lần đụng hàng, Lisa được nhận xét cầu kỳ hơn Selena Gomez.

Selena Gomez và Lisa nhiều lần mặc đồ giống nhau.

Trước đó, ngày 1/4, Daily Mail đăng loạt ảnh Selena Gomez trên phim trường Only Murders in the Building ở New York, Mỹ. Ngôi sao 29 tuổi trang điểm nhẹ nhàng và mặc trang phục kín đáo để giữ ấm.

Về Lisa, thời gian qua, cô được coi là biểu tượng thời trang của giới trẻ châu Á. Từ kiểu tóc, trang phục, cách tạo dáng của nữ thần tượng đều được người hâm mộ học theo. Sự xuất hiện của Lisa giúp nhiều thương hiệu đắt hàng. Cô từng là gương mặt "best seller" giúp tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan nhanh chóng bán hết 120.000 ấn bản. Trước đó, tạp chí chỉ ước lượng bán được 30.000 bản (gấp đôi số lượng thông thường).