Lisa (BlackPink) múa cột

Lisa thực hiện màn vũ đạo mới cho ca khúc "Money" ở đêm nhạc của BlackPink. 4 cô gái đến từ YG đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn hoành tráng, mãn nhãn.

Ngày 16/10, Rolling Stone đưa tin nhóm nhạc BlackPink chính thức khởi động tour diễn Born Pink World Tour vào ngày 15/10 tại Seoul, Hàn Quốc. Buổi biểu diễn thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Tại đây, Lisa bất ngờ trình diễn điệu múa cột trên nền nhạc bài hát Money, điều cô chưa thể hiện ở bất kỳ sân khấu âm nhạc nào trước đó. Màn múa cột chỉ kéo dài trong 30 giây nhưng cũng đủ phô hết nét đẹp hình thể của em út BlackPink. Những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng của Lisa mang đến màn trình diễn bắt mắt và táo bạo.

Lisa múa cột trên nền nhạc bài hát Money, ngay sau khi kết thúc phần nhạc của Lalisa. Ảnh: @liliworld.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng biểu diễn từng bài hát riêng. Jisoo mở màn với ca khúc Liar của Camila Cabello, cô gây chú ý bởi vẻ đẹp gợi cảm chưa từng có. Rosé khoe giọng hát nội lực qua Hard To Love và On the Ground. Jennie bất ngờ trình diễn bài hát chưa được phát hành thay vì Solo - ca khúc riêng của nữ ca sĩ ra mắt năm 2018. Bài hát thậm chí chưa được công bố tên.

Thần thái biểu diễn cuốn hút của Jennie. Ảnh: Kpopping.

Bài hát solo mới của Jennie được đánh giá giai điệu hiện đại, bắt tai. Ca khúc thể hiện được sức hút và sự quyến rũ của cô. Vũ đạo uyển chuyển, nhẹ nhàng khiến khán giả liên tưởng tới điệu nhảy Jennie thể hiện trong quảng cáo gần đây của một hãng nước hoa. Người hâm mộ kỳ vọng bài hát này được ra mắt công chúng trong tương lai.

Jennie chia sẻ thêm: “Tôi trình diễn bài hát mới chưa được phát hành vì muốn cho mọi người thấy khía cạnh mới của bản thân. Trong lúc tập luyện tôi lo lắng rất nhiều. Nhưng vì luôn có các thành viên ở bên cổ vũ nên tôi thấy tốt hơn".

Hình ảnh của Jennie trong đêm nhạc. Ảnh: Kpopping.

Tháng 9, BlackPink trở lại với album phòng thu thứ hai Born Pink. Việc dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19 tại Hàn Quốc giúp người hâm mộ từ nước ngoài có thể tham gia buổi diễn họ mong đợi từ lâu. Born Pink World Tour được tổ chức tại KSPO Dome.

Ở sân khấu đầu tiên trong tour diễn, BlackPink mang tới cho người xem những màn trình diễn cảm xúc. Những ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm như Boombayah, Ddu-du ddu-du, How You Like That hay bài hát mới phát hành Pink Venom, Shut Down, Tally... được mang lên sân khấu, tạo nên bầu không khí sôi động.

BlackPink mang tới những màn trình diễn sôi động, mãn nhãn. Ảnh: @rosedailyupdate.

Nhóm giữ được khả năng hát live ổn định. Thể hiện những màn vũ đạo mạnh, bùng nổ nhưng BlackPink giữ phong thái tốt, làm chủ sân khấu. Ngoài ra, ánh sáng màu hồng bao phủ sân vận động kết hợp những đợt pháo nhiều màu sắc, hiệu ứng laser càng tăng thêm sự sôi động, hấp dẫn.

Trong đêm nhạc, các thành viên bày tỏ cảm xúc khi chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. BlackPink xúc động bởi câu nói của khán giả: "Dù bóng đêm tối đen bao trùm, tụi mình sẽ tới và thắp sáng ánh hồng".

Jisoo gây chú ý bởi vẻ đẹp gợi cảm trong ca khúc Liar. Ảnh: Kpopping.

Sau những kỷ niệm với người hâm mộ tại concert ở Seoul, BlackPink thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đến Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Nhóm nhạc nữ dự kiến ​ thu hút tới 1,5 triệu người đến các buổi biểu diễn của họ.

Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của BlackPink có 14 buổi diễn quanh 7 thành phố, bao gồm Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, Chicago, Newark và LA.