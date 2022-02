Lính Ukraine tập trận với tên lửa chống tăng của Mỹ

Hôm 4/2, cuộc tập trận diễn ra tại Trung tâm An ninh Gìn giữ Hòa bình Quốc tế gần Yavoriv ở vùng Lviv, phía tây Ukraine. Binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, như một phần trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD .