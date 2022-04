Liệu phim ảnh có còn hái ra tiền?

Khi tình hình dịch bệnh tạm ổn, các ông chủ lo lắng cho tương lai của rạp chiếu, nhất là khi kế hoạch phát hành của hãng phim, thị hiếu khán giả ngày càng khó đoán.

Theo Variety, khi Hollywood hướng đến Las Vegas cho sự kiện CinemaCon, các hãng phim đổ bộ vào “thành phố tội lỗi” để đánh giá tương lai ngành công nghiệp điện ảnh. Sau khi thử nghiệm chiến lược phát hành khác nhau và tung ra các dịch vụ phát trực tuyến riêng, nhiều hãng phim hiểu rằng không có gì thay thế được phim chiếu rạp truyền thống.

Bước đi táo bạo của Warner Bros. là chiếu đồng thời tác phẩm tại rạp chiếu và trên HBO Max vào năm 2021 là minh chứng cho thấy đó là sự hỗn tạp. Các hãng phim lớn đang có kế hoạch chiếu độc quyền tác phẩm của họ tại rạp.

Điều đó có nghĩa là những căng thẳng, hiềm khích về phim truyền thống và dịch vụ phát trực tuyến được dỡ bỏ. Nhưng ngay cả khi doanh thu phòng vé dần trở lại, các ông chủ rạp chiếu, hãng phim vẫn đối mặt nhiều thực tế khó chịu.

Spider-Man: No Way Home là tác phẩm có doanh thu cao nhất mùa dịch. Ảnh: Sony.

Câu hỏi nhức nhối của rạp chiếu phim sau đại dịch

Đây chính là lời cảnh báo đi kèm những báo cáo phòng vé trong hai năm qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng tổng doanh thu trong năm 2021 là kết quả khả quan trong đại dịch.

Song, các rạp chiếu phải thừa nhận sự thật nghiệt ngã rằng ngoài Spider-Man: No Way Home thu gần 1,9 tỷ USD toàn cầu, hầu hết tác phẩm khác (từng được kỳ vọng là bom tấn) không đạt được mức doanh thu như kỳ vọng, chưa nói đến việc kiếm được tiền như mức trước đại dịch.

Doanh thu của No Time to Die và F9: The Fast Saga đều không cao như kỳ vọng. Ảnh: Variety.

Các nhượng quyền thương mại ăn khách bao gồm No Time to Die và F9: The Fast Saga đều nằm trong số phim có doanh thu cao nhất năm 2021, nhưng thực tế chúng kiếm được tiền ít hơn so với các phần trước. Đây là chưa tính đến việc họ không thu được lợi nhuận do chi phí PR tốn kém sau nhiều lần hoãn chiếu.

Người trong cuộc cho biết những yếu tố bên ngoài như thắt chặt biện pháp ngừa Covid-19, sự chậm trễ trong quá trình sản xuất, phát hành phim khiến ngân sách phim tăng thêm 7-15%. Và nếu phải tốn thêm tiền nhưng doanh thu ít hơn, đó không phải mô hình kinh doanh tuyệt vời.

Điều đó dẫn đến việc hãng phim yêu cầu được chia doanh thu cao hơn, hoặc cắt giảm số lượng phim phát hành tại rạp. Doanh thu không mong muốn cũng khiến nhà làm phim trăn trở về việc tiếp tục sản xuất phim.

Chính trị có làm tổn thương Hollywood?

Theo Variety, câu trả lời luôn là “Có, có và có”. Các thị trường điện ảnh lớn nhưng có quy trình kiểm duyệt gắt gao đang làm Hollywood tổn thương. Quốc gia tỷ dân đã cấm chiếu Black Widow và Spider-Man: No Way Home khiến doanh thu phim không được như kỳ vọng.

Nếu được chiếu, ngày phát hành cũng không thuận lợi cho các phim Hollywood. Điều đó dẫn đến việc phim có doanh thu bết bát tại thị trường tỷ dân.

Giờ đây, mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến phim Hollywood khó có cơ hội tiếp cận quốc gia được mệnh danh là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Điều này khiến phim Hollywood mất hàng trăm triệu USD.

Ngoài ra, phim nội địa Trung Quốc dần trở nên nổi tiếng. Các bộ phim như Xin chào, Lý Hoán Anh, Hồ Trường Tân… đạt doanh thu khổng lồ dù chỉ chiếu ở Trung Quốc.

Khó khăn thứ hai đến từ Nga - thị trường điện ảnh có doanh thu cao thứ sáu thế giới năm 2021. Kể từ khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine nổ ra, Hollywood gần như quay lưng với quốc gia và công bố không phát hành phim tại đây.

Sự thật thì Hollywood phải làm điều này nếu không bị nhiều nước trên thế giới quay lưng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các hãng phim sẽ không thể nhận được bất kỳ khoản tiền nào mà họ kiếm được từ thị trường điện ảnh thứ sáu thế giới.

Với việc khó kiếm tiền từ hai trong số các thị trường điện ảnh cao nhất thế giới, phim Hollywood khó có cơ hội dựa vào doanh thu quốc tế để đạt được lợi nhuận cho các tác phẩm.

Phim Hollywood ngày càng khó kiếm ăn tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Khán giả muốn xem gì ngoài phim chuyển thể từ truyện tranh?

Tính đến hiện tại, The Batman thu về khoảng 754 triệu USD toàn cầu. Đây có thể là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong năm 2022. Đó được xem là điều hiển nhiên vì hãng phim đi theo công thức làm phim từ tác phẩm truyện tranh, thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.

Nhưng hiện tại, nhiều dấu hiệu cho thấy khán giả đang muốn xem nhiều thể loại phim khác sau khi có dấu hiệu bội thực phim siêu anh hùng.

Tác phẩm hài lãng mạn The Lost City của Sandra Bullock và Channing Tatum, cuộc phiêu lưu đa vũ trụ của Dương Tử Quỳnh trong Everything Everywhere All at Once, chuyến đi của Channing Tatum và cún cưng trong Dog là một số tựa phim thành công phòng vé dù không liên quan đến nhân vật siêu anh hùng.

Dù sắp tới, hàng loạt phim của MCU như Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder và Black Panther: Wakanda Forever là những tựa phim bùng nổ về mặt phòng vé năm 2022, các nhà phân tích phòng vé cũng đặt nhiều kỳ vọng vào phim kinh dị Nope của Jordan Peele, phim tâm lý Don't Worry Darling của Olivia Wilde và phim hành động, sát thủ có mặt Brad Pitt Bullet Train…

Một nghiên cứu mới cho thấy quan điểm này đã đúng. Dịch vụ bán vé xem phim Fandango gần đây thăm dò ý kiến ​​của 6.000 khán giả. 93% trong số những người được khảo sát cho biết họ muốn xem phim ở nhiều thể loại, không chỉ là phim chuyển thể từ truyện tranh, tác phẩm siêu anh hùng.

Khán giả muốn xem nhiều tựa phim hơn (trong ảnh là Brad Pitt của Bullet Train), ngoài các tựa phim siêu anh hùng. Ảnh: Variety.

Các ông chủ rạp chiếu có hài lòng với dịch vụ phát trực tuyến?

Theo Variety, Netflix từng là kẻ thù của phim chiếu rạp truyền thống. Dịch vụ đã tác động đến hãng phim, khiến họ không tuân thủ để phim chiếu ngoài rạp khoảng ba tháng trước khi đưa lên mạng.

Cuối cùng, họ đi đến thỏa thuận chung là để phim chiếu độc quyền 45 ngày trước khi đưa lên dịch vụ phát trực tuyến. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Richard Gelfond, Giám đốc điều hành của Imax, không bác bỏ ý tưởng phân bổ một vài tựa phim cao cấp cho các hãng phát trực tuyến.

“Thế giới đang thay đổi một cách chóng mặt. Tôi tin rằng đối tác của tôi sẽ linh hoạt hơn. Thời gian tới bạn sẽ thấy các tựa phim đặc biệt ra mắt hoặc chỉ tại rạp hoặc chỉ trên ứng dụng phát trực tuyến”, Gelfond nói.

Và trong trường hợp các hãng bắt đầu phát hành ít phim hơn mỗi năm, các công ty phát trực tuyến có thể trở thành phao cứu sinh đối với các nhà khai thác rạp chiếu khao khát được chiếu phim.