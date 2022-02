Liệu còn ai theo dõi giải Oscar

Viện Hàn lâm đang tìm cách thu hút sự chú ý của khán giả trẻ giữa lúc rating chương trình giảm mạnh sau nhiều năm phát sóng.

Theo Guardian, khi The Power of the Dog được đề cử 12 giải thưởng Oscar hồi đầu tuần, công chúng không còn thắc mắc tác phẩm nào sẽ gây tiếng vang tại lễ trao giải. “Cuộc càn quét” của đạo diễn Jane Campion tại mùa giải thưởng là không thể tránh khỏi.

Câu hỏi hóc búa nhất mà Viện Hàn lâm cần giải quyết ở hiện tại là liệu còn ai theo dõi lễ trao giải diễn ra ngày 27/3.

The Power of the Dog được đề cử 12 hạng mục tại Oscar 2022. Ảnh: Netflix.

Nỗ lực của Viện Hàn lâm

Lễ trao giải Oscar 2020 là sự kiện khá im ắng. Buổi lễ diễn ra với hình thức vắng khán giả tại Union Station, Los Angeles, Mỹ. Rating của chương trình trên mạng truyền hình ABC giảm một nửa so với năm 2019. Đây cũng là mức thấp kỷ lục của sự kiện điện ảnh được quan tâm nhất thế giới.

Will Packer, người đứng sau tổ chức Oscar lần thứ 94, đưa ra hàng loạt quy định nhằm "thay áo" Oscar. Khách mời đến tham dự sự kiện năm nay tại Nhà hát Dolby ngày 27/3 không cần đưa bằng chứng tiêm vaccine Covid-19. Việc chỉ yêu cầu khán giả đưa giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ được xem là lỗ hổng của sự kiện. Điều đó khiến khán giả, người được đề cử e ngại, đặt câu hỏi liệu có nên đến lễ trao giải hay không.

Theo Guardian, ban tổ chức dường như không muốn những ngôi sao hạng A mang khẩu trang đến thảm đỏ. Việc phát qua Zoom cũng không thấy đề cập, mặc dù điều đó là cần thiết. Năm 2020, Anthony Hopkins đột ngột nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc và không thể nhận giải trực tiếp. Ông không được kết nối với lễ trao giải từ nhà riêng tại Wales. Thời điểm đó, Joaquin Phoenix nhận giải giúp ngôi sao gạo cội.

Người dẫn chương trình là yếu tố quan trọng để thu hút khán giả theo dõi giải thưởng của Viện Hàn lâm. Ảnh: Getty.

Judi Dench - 87 tuổi - là ứng viên nặng ký cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Belfast. Nếu chiến thắng, bà trở thành người thắng giải Oscar về diễn xuất lớn tuổi nhất từ ​​trước đến nay. Đại diện cho Dench không bình luận về việc liệu nữ diễn viên liệu có tham dự hay không.

MC lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được công bố trong vài ngày tới. Ngôi sao được dự đoán là "chủ xị" Oscar 2021 là Tom Holland. Ban tổ chức muốn dùng ngôi sao người Anh để thu hút người xem trẻ.

Mặc dù Spider-Man: No Way Home chỉ nhận được đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, ban tổ chức chương trình mong muốn dùng nam chính của bộ phim - người góp phần đưa No Way Home trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại - để vực dậy lễ trao giải có rating giảm mạnh theo thời gian.

Một số người nghi ngờ biện pháp dùng Tom Holland hay sao trẻ làm MC lễ trao giải không mang lại hiệu quả. Anne Thompson, tổng biên tập tạp chí IndieWire, nói: “Tôi không tin MC sẽ tác động đến rating chương trình. Những nỗ lực trước đây như mời Seth MacFarlane, James Franco hay Anne Hathaway làm MC nhằm thu hút khán giả dưới 30 tuổi đều thất bại thảm hại”.

Thompson cho rằng rating chương trình tăng so với năm 2021 không còn nhiều ý nghĩa. Điều Viện Hàn lâm cần xem xét khẩn cấp là thu hút quảng cáo. Các biện pháp kiếm tiền mà Viện Hàn lâm đang xem xét là hợp đồng với các nhà tài trợ, quảng cáo lâu năm của giải thưởng, kiếm tiền từ phương tiện truyền thông xã hội và trên hết là thắt lưng buộc bụng giữa đại dịch.

Steven Gaydos, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nội dung của Variety, nói: “Nếu đang đứng giữa cơn mưa, bạn không cần ai nói với mình là cần che ô. Học viện sẽ tìm cách đổi mới chính mình”.

Thay đổi để thích nghi

Giờ đây, khó khăn lớn nhất của giải Oscar là thu hút khán giả truyền hình giữa đại dịch. Việc phát trực tiếp ra đời và phát triển mạnh đã chia rẽ mối quan hệ giữa giải thưởng và phim chiếu rạp. Đại dịch càng làm trầm trọng thêm điều đó.

Giờ đây, những bộ phim thu hút khán giả ra rạp phần lớn vắng mặt trong danh sách đề cử, ngoại trừ Dune - bộ phim khoa học viễn tưởng của Denis Villeneuve. Tuy nhiên, 10 đề cử của tác phẩm chủ yếu là về kỹ thuật.

Niềm hy vọng thu hút khán giả ra rạp xem lễ trao giải của ABC dường như bị dập tắt. Loạt tác phẩm đạt doanh thu cao, được bàn tán nhiều khi ra rạp như No Time to Die, House of Gucci hay thậm chí Spider-Man: No Way Home đều chịu thua trước Drive My Car, Flee và Coda…

Những bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả đều vắng mặt tại hạng mục quan trọng của Oscar 2022. Ảnh: Variety, Hollywood Reporter.

Cái thời Viện Hàn lâm bị chỉ trích quá chính thống, coi trọng nam giới đã qua từ lâu, một phần nhờ nỗ lực của phong trào #OscarsSoWhite và #MeToo. Điều này chủ yếu liên quan đến việc tăng số lượng người bầu chọn từ 6.000 lên 9.500.

Những ứng viên, người chiến thắng đều được tuyển chọn một cách thận trọng. Chiến thắng của Nomadland (2020) và Parasite (2021) với hạng mục Phim truyện xuất sắc là bằng chứng rõ nhất. Điều đó hiện tại vẫn chưa đủ, khi đại dịch đã làm thay đổi mọi thứ.

Nhìn về BAFTAS - lễ trao giải diễn ra hai tuần trước thềm Oscar. Giải thưởng đã xem xét thực tiễn năm 2020 để thay đổi nhiều quy tắc phù hợp với sự đa dạng.

Buổi lễ trở lại với hình thức diễn ra trực tiếp tại Hội trường Royal Alber - nơi có sức chứa đầy đủ với “thảm đỏ lớn nhất châu Âu”. Hy vọng cứu lấy giải thưởng lần nữa đặt vào Rebel Wilson - nữ diễn viên có khiếu hài hước, thu hút sự chú ý của khách mời và khán giả theo dõi.

Emma Baehr, giám đốc điều hành về giải thưởng và nội dung của BAFTAS, nói: “Mọi thứ thật khó khăn với các nhà phân phối vào năm 2021 khi không có khách mời, khán giả. Bây giờ điều đó trở lại. Chúng tôi đòi hỏi buổi lễ có mọi thứ như trước nhưng phải tốt hơn”.

Emma Baehr nói thêm rằng BAFTA đã thay đổi văn hóa để thích nghi với thời cuộc. Điều đó đồng nghĩa với việc các chương trình trao giải cũng phải thay đổi để bước tiếp.