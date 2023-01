Liên tiếp các trường y danh tiếng rút khỏi bảng xếp hạng US News

Sau trường Y Harvard, nhiều trường y danh tiếng lần lượt tuyên bố sẽ rút khỏi bảng xếp hạng của US News, Washington Post đưa tin.

Trường Y thuộc Đại học Stanford tuyên bố không hợp tác với bảng xếp hạng của US News. Ảnh: Stanford School of Medicine.

Từ lâu, bảng xếp hạng do US News & World Report Rankings (US News) công bố hàng năm đã trở thành một thế lực lớn trong giáo dục đại học. Nhưng hiện tại, US News đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các trường luật và các trường y khoa.

Bảng xếp hạng mất uy tín

Trong vài ngày qua, liên tiếp các trường y của Đại học Pennsylvania, Đại học Columbia, Đại học Stanford lần lượt rút khỏi bảng xếp hạng các trường y tốt nhất của US News, tuyên bố không tiếp tục cung cấp dữ liệu cho đơn vị này.

Kết quả, 4/10 trường y hàng đầu trong danh sách của US News phản đối quá trình xếp hạng.

Ông J. Larry Jameson, Hiệu trưởng trường Y Pennsylvania, tuyên bố các số liệu mà US News sử dụng khuyến khích các trường tuyển sinh những người có điểm kiểm tra cao nhất.

“Trong khi đó, chúng tôi cố gắng xác định và thu hút những thí sinh có nhiều đặc điểm phù hợp. Quá trình làm việc của các bác sĩ, nhà khoa học và nhà lãnh đạo cho thấy tầm quan trọng của những phẩm chất cá nhân khác, bao gồm sáng tạo, niềm đam mê, khả năng phục hồi và sự đồng cảm, thay vì chỉ điểm số", ông Jameson nói.

Vài giờ sau tuyên bố đó, trường Y khoa Icahn (Mount Sinai, Mỹ) - xếp thứ 11 - có động thái tương tự.

“Tôi đã làm hiệu trưởng được 16 năm và tôi không thích sống với thứ hạng. Hơn 5 năm trước, nhà trường gần như đã đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, một số người lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tuyển sinh những sinh viên hàng đầu", ông Dennis Charney, Hiệu trưởng trường Y khoa Icahn, nói.

Các bảng xếp hạng của US News được cho là nhằm mục đích giúp sinh viên định hướng các lựa chọn học tập phức tạp. Tuy nhiên, các bảng xếp này dễ dàng đưa ra định hướng sai khi các dữ liệu dễ dàng bị chỉnh sửa, thậm chí là phân biệt chủng tộc. Ông Dennis Charney cho rằng các số liệu đang thúc đẩy các trường đưa ra quyết định trái với giá trị cốt lõi của chính họ.

US News lên tiếng

Trước đó, cuối năm 2022, nhiều trường luật hàng đầu cũng tuyên bố không tham gia vào bảng xếp hạng US News bởi bảng xếp hạng không khuyến khích các trường đại học nhận sinh viên có thu nhập thấp và hỗ trợ những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công, làm suy yếu giá trị cốt lõi của nghề luật sư.

Đáp lại, US News đã điều chỉnh hệ thống phương pháp xếp hạng đại học. Theo đó, danh sách xếp hạng tiếp theo của họ sẽ ghi nhận thành tích của các trường có sinh viên tốt nghiệp tiếp tục theo đuổi bằng cấp cao hơn hoặc các trường hỗ trợ những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công.

Đồng thời, bảng xếp hạng sẽ ít phụ thuộc vào các cuộc khảo sát về danh tiếng của các trường do các học giả, luật sư và thẩm phán đệ trình.

Ngày 17/1, ông Eric Gertler, CEO của US News, lên tiếng sau khi nhận chỉ trích từ trường Y Harvard, cho biết nhiệm vụ của bảng xếp hạng là giúp các sinh viên đưa ra quyết định tốt nhất khi chọn trường đại học.

"Học sinh đi học ở đâu và sử dụng giáo dục thế nào là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Với việc tuyển sinh cạnh tranh và ít minh bạch, học phí ngày càng đắt đỏ, chúng tôi tin học sinh xứng đáng được tiếp cận với các dữ liệu và thông tin cần thiết để quyết định đúng", ông Gertler nói.

Ngoài ra, ông Gertler thừa nhận có nhiều thách thức khi phải phân tích nguồn dữ liệu đa dạng để so sánh giữa các cơ sở đào tạo. Vì vậy, US News lưu ý bảng xếp hạng chỉ là một phần trong quá trình ra quyết định của sinh viên tương lai.

"Thực tế, hàng triệu sinh viên tương lai truy cập bảng xếp hạng trường y của US News hàng năm bởi chúng tôi cung cấp cho sinh viên dữ liệu và giải pháp có giá trị để hỗ trợ quá trình đó”, ông Gertler cho biết.

4/10 trường hàng đầu trong danh sách trường y tốt nhất của US News phản đối quá trình xếp hạng. Ảnh: Hiroko Masuike.

Cân nhắc

Bà L. Song Richardson, chủ tịch Đại học Colorado, nhận định đã đến lúc các trường đặt câu hỏi có nên tiếp tục hay không.

"Các tiêu chí đánh giá của US News thường hẹp, không phản ánh sứ mệnh và giá trị của trường đại học", bà Richardson nói và cho biết nhiều trường đại học cũng chia sẻ với bà sự hoài nghi này nhưng ngại công khai.

Trong nhiều năm, các nhà lãnh đạo trường đại học chỉ trích bảng xếp hạng, cho rằng những tiêu chí trong bảng xếp hạng không đánh giá đúng môi trường giảng dạy, học tập. Các công thức xếp hạng đặt nặng điểm số khiến một số trường cấp học bổng cho những thí sinh thi tốt hơn thay vì những thí sinh khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, các trường này vẫn tiếp tục gửi thông tin tới US News để yêu cầu tính toán thứ hạng.

Nhưng hiện tại đã khác, bà Heather K. Gerken, Hiệu trưởng trường Luật Yale, đã khơi mào cuộc nổi dậy chống lại US News, kéo theo hàng loạt trường luật danh tiếng khác.

Trong lĩnh vực giáo dục y khoa, vẫn chưa rõ cuộc nổi dậy sẽ lan rộng đến đâu.

Tháng 11/2022, 2 cựu lãnh đạo trường Y, Đại học Chicago, kêu gọi các hiệu trưởng ngừng tham gia, lập luận bảng xếp hạng gây ra sự bất lợi nghiêm trọng cho các ứng viên và ủng hộ các hành vi thiên vị, thậm chí phân biệt chủng tộc, đi ngược với các giá trị cốt lõi và tiêu chuẩn nghề nghiệp của y học hàn lâm.

Trong khi đó, tại một tuyên bố, đại diện trường Y khoa, Đại học New York (xếp thứ 2), cho biết trường không ủng hộ cũng không phản đối US News.

"Các cơ sở học thuật trên đưa ra quyết định tốt nhất cho tổ chức của họ. Chúng tôi sẽ làm những gì có lợi nhất cho trường Y khoa, Đại học New York cũng như sinh viên và bệnh nhân của chúng tôi", tuyên bố viết.

Tương tự, ông Anantha Shekhar, Hiệu trưởng trường Y, Đại học Pittsburgh (xếp thứ 14), nhận định không có hệ thống xếp hạng nào là hoàn hảo. Vị hiệu trường này có lo ngại, nhưng ông cũng thừa nhận thứ hạng có thể thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh.

“Hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi dữ liệu đồng thời đánh giá bảng xếp hạng theo thời gian", ông Anantha Shekhar nói.

Tương tự, nhiều trường y khác trong top 25 cho biết vẫn tiếp tục cuộc chơi xếp hạng.