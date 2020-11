‘Liên minh công lý’ của Zack Snyder chỉ có bốn phút quay mới

Đạo diễn Zack Snyder tiết lộ ông chỉ quay thêm bốn phút nội dung mới cho phiên bản “Justice League” phát hành trực tuyến trong 2021.

Không lâu trước đây, đạo diễn Zack Snyder khiến người hâm mộ siêu anh hùng DC phấn khích khi thông báo sẽ tập hợp một vài thành viên chủ chốt của Liên minh Công lý để ghi hình bổ sung các cảnh phim cho phiên bản Justice League 2021 của mình.

Ít nhất năm diễn viên đã được gọi trở lại phim trường Los Angeles để thực hiện việc quay bổ sung. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật, thời lượng các cảnh quay mới vô cùng khiêm tốn so với độ dài bản phim hoàn thiện.

Phiên bản Justice League của Zack Snyder sẽ mang đến diện mạo rất khác của Liên minh Công lý so với bản phim từng ra mắt năm 2017. Ảnh: Warner Bros.

Trang Coming Soon đưa tin khi xuất hiện trong video của kênh Beyond the Trailer, Zack Snyder đã trao đổi với người xem về bản phim Justice League sắp ra mắt. Ông gây bất ngờ với tiết lộ trong đợt quay bổ sung, mình và ê-kíp chỉ thực hiện thêm vài phút nội dung mới.

“Bản hoàn thiện có lẽ được thêm khoảng bốn hoặc năm phút nội dung mới”, nhà làm phim chia sẻ.

Hồi tháng 9, The Wrap đưa tin kinh phí mà Warner Bros. rót thêm cho dự án Justice League của Zack Snyder rơi vào khoảng 70 triệu USD . Số tiền được sử dụng vào mục đích trau chuốt lại bộ phim theo đúng tầm nhìn của Snyder.

Chưa rõ bao nhiêu % của con số 70 triệu USD được dành cho quá trình quay bổ sung kéo dài một tuần lễ tại Los Angeles. Phần còn lại của kinh phí được sử dụng để thực hiện phần hậu kỳ cho tác phẩm.

Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman) và Ray Fisher (Cyborg) là ba trong số những diễn viên tham gia ghi hình bổ sung hồi tháng trước. Các cảnh phim mới còn có sự góp mặt của Jared Leto và Joe Manganiello trong vai Joker và Deathstroke của DCEU.

Trong sự kiện DC FanDome, Zack Snyder xác nhận ông sẽ trao cho nhân vật Cyborg của Fisher vai trò quan trọng hơn trong phiên bản Justice League của mình. Đa phần lớn thời lượng dành cho nhân vật đã bị cắt bỏ trong phiên bản ra rạp hồi 2017 của Joss Whedon.

Phiên bản Justice League của Zack Snyder sẽ được phát hành dưới định dạng mini-series với tổng thời lượng bốn tiếng trên nền tảng xem video trực tuyến HBO Max trong năm 2021.