Liên Hợp Quốc công bố 'hướng dẫn sinh tồn cho nhân loại'

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc (IPCC) ngày 20/3 đã thông qua báo cáo tổng hợp có tên "hướng dẫn sinh tồn cho nhân loại".

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo hiểm họa nếu nhân loại thất bại trong mục tiêu hạn chế mức tăng của nhiệt độ Trái Đất. Ảnh: AP.

Báo cáo này chỉ ra những thách thức to lớn về khí hậu mà nhân loại đang đối mặt, trong đó có những dữ liệu đáng quan ngại về các thảm họa tự nhiên và mực nước biển dâng, theo Straits Times.

IPCC cảnh báo các nước cần cắt giảm rất sâu phát thải khí nhà kính để có thể đạt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ của Trái Đất ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu nhiệt độ Trái Đất tăng quá 1,5 độ C, nhân loại sẽ đối mặt những tác động to lớn do biến đổi khí hậu.

Báo cáo nhận định cần đầu tư mạnh tay vào năng lượng xanh, các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại cấc quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương. Các khoản đầu tư này sẽ mang tới hiệu quả lâu dài, giảm thiểu thiệt hại và mất mát cho con người cũng như hệ sinh thái.

IPCC cho biết các dự án phát triển bền vững, giảm thiểu hoặc xóa bỏ hoàn toàn phát thải khí nhà kính sẽ mang tới những lợi ích nhiều mặt như giảm thiểu ô nhiễm không khí, tăng cường vận động thể chất và chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Điện gió và điện mặt trời tiếp tục được nhận định là các nguồn cung cấp năng lượng thay thế rẻ và phổ biến nhất. IPCC đề nghị tiếp tục cắt giảm phát thải khí methane từ nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong công nghiệp, ngăn chặn mất mát hệ sinh thái tự nhiên cho các dự án phát triển.

Bên cạnh đó, con người cần tăng cường xây dựng các công trình hiệu quả về năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng, hạn chế lãng phí thực phẩm.

"Báo cáo hôm nay của IPCC là cách để cúng ta tháo ngòi quả bom khí hậu. Tài liệu này là hướng dẫn sinh tồn cho nhân loại", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói.