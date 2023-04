Lịch sử của chiến tranh mạng

Sách "Vùng tối - lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng" của Fred Kaplan bàn sâu về chủ đề chiến tranh mạng, cho thấy những kế hoạch phá hoại có thể được thực hiện từ xa.

Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

Khi sự vận hành của nhiều thứ trong cuộc sống được điều khiển bằng hoặc qua máy tính, thì việc xâm nhập vào một hệ thống mạng cung cấp cho điệp viên hay chiến binh mạng khả năng kiểm soát các hệ thống ly tâm hay các giao dịch ngân hàng: Thay đổi cài đặt, làm chúng chạy chậm lại hoặc nhanh hơn, vô hiệu hóa hay thậm chí phá hủy chúng.

Vũ khí mạng không cần đến dự án công nghiệp cỡ lớn hay phải tập hợp nhiều nhà khoa học, người điều khiển vũ khí mạng chỉ cần thiết lập một căn phòng với nhiều máy tính, có một số người biết sử dụng máy tính.

Đặc biệt, với sự phát triển của mạng thông tin toàn cầu, việc trao đổi và truyền tin liên tục được quăng lên mạng lưới, các hacker có thể thuận tiện kết nối đến đối tượng, theo dõi và phân tích hành vi.



Qua từng trang sách, tác giả lần dò theo các hành lang mật bên trong Cơ quan An ninh Quốc gia, các đơn vị mạng bí mật ở Lầu Năm Góc, "chiến tranh thông tin" trong lĩnh vực quân sự, những cuộc tranh luận an ninh quốc gia ở Nhà Trắng; từ đó, tiết lộ những kế hoạch mà các sĩ quan kiêm nhà khoa học và các gián điệp - những nhà quân sự ẩn sau màn hình máy tính - đã nghĩ ra để thiết kế hình thức chiến tranh mạng.

Trong thời đại mới, Internet chi phối mạnh mẽ cuộc sống của con người. Điều này mang đến cả cơ hội lẫn nguy cơ. Mối đe dọa lớn nhất chính là tin tặc. Cuốn sách của Fred Kaplan là một cuốn biên niên sử về chiến tranh mạng từ lúc khởi đầu đến nay, cho thấy nguy cơ tác động lâu dài đến tương lai loài người.

Sách Vùng tối - Lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng.

Để viết nên cuốn sách, Kaplan đã phỏng vấn hơn một trăm người, những người từng một hoặc vài lần theo dõi email và các cuộc gọi điện thoại. Họ là thư ký nội các, tướng lĩnh và đô đốc (bao gồm sáu giám đốc NSA) đến chuyên gia kỹ thuật trong các cơ quan bí mật của bộ máy an ninh (không chỉ NSA), cũng như các sĩ quan, quan chức, phụ tá và nhà phân tích ở mọi cấp độ.

Các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện riêng tư; hầu hết sự kiện trong sách (cả tiết lộ mới về mặt lịch sử) đều đến từ ít nhất hai nguồn ở những vị trí khác nhau.

Theo Fred Kaplan, không gian mạng chính là một vùng chiến sự. Tờ The Times of London nhận xét Kaplan là một trong những cây bút hàng đầu về đề tài an ninh quốc gia. Những câu chuyện của ông về các cuộc tấn công mạng vừa hấp dẫn, vừa đáng sợ.