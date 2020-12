LG XBoom Go giúp những bữa tiệc thêm trọn vẹn

Với chiếc loa LG XBoom Go nhỏ gọn, người dùng có phương án tối ưu cho các bữa tiệc được tổ chức ở bất kỳ đâu.

Dòng loa XBoom Go có 2 loại gồm PL và PN, với thiết kế mang 2 phong cách khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều nhỏ gọn, đảm bảo tiêu chí di động. Thiết kế của XBoom Go có độ bền cao, cho khả năng chống chịu va đập tốt trong quá trình di chuyển. Vì thế, chỉ cần cất gọn XBoom Go vào ba lô hay túi xách, bạn có thể mang âm nhạc và không khí tiệc tùng đi muôn nơi.

Công nghệ Dual Action Bass giúp âm trầm trọn trịa

Chỉ cần chiếc bàn nhỏ, chút đồ uống kèm món ăn vặt đơn giản, bạn sẽ có buổi tiệc cùng bạn bè trên ban công. Để không khí thêm “chill”, những gì bạn cần làm là mở những bài hát yêu thích với XBoom Go. Công nghệ Dual Action Bass giúp âm trầm của các bài hát được thể hiện tròn trịa dù ở dải âm thanh nào.

Chất âm được bảo chứng bởi Meridian Audio

XBoom Go được hãng âm thanh Meridian Audio bảo chứng về chất âm, có thể chinh phục được những đôi tai khó tính nhất. Lúc này, những bản playlist (danh sách phát) như Chill lounge bên bờ biển sẽ là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Có kích thước nhỏ, nhưng XBoom Go sở hữu hai chuẩn âm thanh hàng đầu của Meridian là Meridian Lossless Packing và Master Quality Authenticated. Đây là công nghệ nén chuẩn âm thanh DVD và công nghệ truyền phát nhạc với chất lượng âm thanh tối đa. Vì thế, ở không gian rộng lớn và nhiều âm thanh như bờ biển, bạn đừng quên kích hoạt tính năng Sound Boost để khuếch đại âm thanh tối ưu, đảm bảo tiếng nhạc vẫn nghe rõ và tinh tế trên nền âm thanh tự nhiên của sóng biển.

Kháng nước IPX5

Những bữa tiệc bên hồ bơi dần trở thành xu hướng của người trẻ, nhất là những ai thích sự sôi động. Với hình thức tiệc tùng này, XBoom Go có thể “khoe” nhiều phẩm chất ưu tú.

Trong khi các thiết bị âm thanh đều “sợ” nước, XBoom Go lại trang bị chuẩn kháng nước IPX5, giúp bạn yên tâm vui chơi mà không ngại chiếc loa bị nước bắn. Bạn chỉ cần chọn hồ bơi thật đẹp để tụ tập bạn bè, việc khuấy động không khí mà vẫn bảo toàn thiết bị sẽ do XBoom Go phụ trách.

Pin kéo dài 24 giờ

Picnic và thư giãn ngoài trời cũng là lựa chọn tiệc tùng được người trẻ yêu thiên nhiên ưa chuộng. Loại tiệc này thường đi kèm với những hoạt động ngoài trời khác như ném đĩa (frisbee), chơi đùa cùng thú cưng… Dù đang vận động hay thư giãn, bạn vẫn có âm nhạc ở bên để tạo nên bầu không khí đầy tận hưởng. Với thời lượng pin 24 tiếng, XBoom Go dù nhỏ vẫn đầy năng lượng để phục vụ chuyến picnic cả ngày.

Hệ thống đèn LED độc đáo

Trong những buổi tiệc tối, ngoài âm thanh xịn, bạn sẽ cần ánh sáng hợp tông. Đây là lúc hệ thống đèn LED của XBoom Go phát huy tác dụng. Điểm thú vị là hệ thống đèn LED nhấp nháy theo nhịp điệu bài hát đang phát, kèm hiệu ứng rung từ màng rung thụ động trên loa.

Nếu muốn tạo sàn nhảy nhỏ, bạn có thể liên kết dễ dàng nhiều XBoom Go nhờ tính năng Party Link. Khi âm thanh được khuếch đại kết hợp dàn ánh sáng nhiều màu liên tục chuyển động qua các loa, cả những vị khách rụt rè nhất bữa tiệc cũng sẽ bị cuốn vào cuộc vui.