LG và hành trình thập kỷ dẫn đầu thị trường OLED toàn cầu

Kể từ khi bắt tay vào sản xuất OLED TV, LG đã khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực này. 10 năm dẫn đầu thị trường về doanh số bán hàng là thành tích đáng nể của LG OLED TV.

Năm 2010, LG bước chân vào thị trường sản xuất OLED TV bằng chiếc 15EL9500 OLED TV 15 inch. Với thiết kế tinh tế, chất lượng hình ảnh sắc nét, sản phẩm này đã gặt hái thành công trên thị trường. Đó chính là khởi đầu cho hành trình dài mà LG theo đuổi đi kèm rất nhiều thành tựu.

Theo Omdia, LG đang dẫn đầu toàn cầu suốt 10 năm liên tiếp về doanh số bán OLED TV. Điều đó vừa khẳng định chất lượng của sản phẩm mà LG mang đến thị trường, vừa cho thấy sự kiên định của hãng với dòng sản phẩm này trong bối cảnh nhiều hãng đã từng sản xuất OLED TV nhưng đã từ bỏ.

Hành trình kiên định của LG với công nghệ OLED

Kể từ khi bắt tay vào sản xuất TV với công nghệ OLED, LG luôn tìm tòi, nghiên cứu để nâng cấp chất lượng sản phẩm. Sau chiếc 15EL9500 OLED TV, LG liên tục cho ra đời các dòng sản phẩm mới làm hài lòng khách hàng. Năm 2012, LG dẫn đầu thị trường khi chiếc OLED TV 55 inch đầu tiên được ra mắt. Thừa thắng xông lên, chiếc LG OLED TV với chất lượng 4K đầu tiên trên toàn cầu được giới thiệu đến mọi người vào năm 2014.

Đến năm 2017, LG khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường khi trở thành nhà cung cấp tấm nền OLED cho các đơn vị khác. 1 năm sau, LG ghi dấu ấn đậm nét khi giới thiệu mẫu OLED TV độ phân giải 8K đầu tiên trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, năm 2020, LG lại thiết lập nên cột mốc mới trong giới công nghệ khi trình làng chiếc TV cuộn mang tên Signature OLED TV R. Đây thực sự là bước đột phá của LG trong việc cung cấp trải nghiệm mới và góp phần tối ưu hóa không gian trong căn phòng. Chiếc TV sẽ hiện hữu khi cần và sẽ tạm được thu gọn khi chủ nhà cần không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Từ năm 2020 đến năm 2022, các thế hệ OLED TV của LG liên tục được cải tiến, giới thiệu hàng năm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Năm 2023, LG ra mắt loạt OLED TV thế hệ mới, trong đó có phiên bản OLED G3 với độ sáng tăng lên đến 70%. Đây cũng là năm đánh dấu một thập kỷ giữ vững vị thế dẫn đầu của LG ở thị trường OLED TV.

LG kiên định với việc sản xuất OLED TV và thành quả là việc hãng dẫn đầu thị trường ở dòng sản phẩm này trong suốt một thập kỷ.

Trong suốt hành 10 năm phát triển TV OLED, LG cũng đã nhận được những phần thưởng xứng đáng với sự nỗ lực của thương hiệu. Tháng 1/2021, LG được vinh danh tại giải thưởng “Công nghệ và Kỹ thuật Emmy”cho dòng sản phẩm OLED TV. Được thành lập vào năm 1948 bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Hàn Quốc, giải thưởng Emmy tôn vinh những ý tưởng phát triển, đổi mới công nghệ truyền hình.

Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2021, sản phẩm LG G1 Gallery Series OLED evo được tờ Business Insider và các trang CNET, Digital Trends bầu chọn là TV tốt nhất của năm, trong khi trang HD Guru đánh giá đây là chiếc OLED TV có thiết kế ấn tượng nhất.

Ngoài ra, Digital Trends trao giải thưởng “Top Tech of 2021 Best in Show” cho LG A1 4K OLED TV nhờ sản phẩm chất lượng cao kết hợp giá cả phải chăng dành cho người tiêu dùng. Năm 2022, LG C2 OLED nhận giải thưởng TV tốt nhất năm tại lễ trao giải TechRadar Choice Awards. Những giải thưởng, danh hiệu chính là bảo chứng uy tín của LG với thương hiệu OLED TV.

Thăng hạng trải nghiệm nghe nhìn của người dùng

Việc LG dẫn đầu thị trường OLED TV trong suốt nhiều năm không phải ngẫu nhiên. Yếu tố cốt lõi nằm ở việc hãng luôn tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng.

Xét về kích thước, dòng sản phẩm OLED TV của LG có dải kích thước đa dạng, từ 42 inch (nhỏ nhất thế giới) đến 97 inch (lớn nhất thế giới). Về thiết kế, LG đặc biệt chú trọng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm để chiếc TV không chỉ là phương tiện nghe nhìn mà còn là vật trang trí trong gian phòng. Vì vậy, dòng sản phẩm OLED TV của LG có thiết kế mỏng, tinh tế và đa dạng, từ dạng để bàn, treo tường đến đặt ở chân đế.

OLED TV có thiết kế mỏng, tinh tế và tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Đặc biệt, chiếc Signature OLED TV R có thể cuộn lại khi không sử dụng là bước đột phá của hãng. Năm 2022, LG tiếp tục tung ra thị trường chiếc OLED TV mới mang tên The Posé với thiết kế tựa một khung tranh. Với những người yêu nghệ thuật, đây chắc chắn là một sản phẩm đáp ứng tiêu chí 2 trong 1: Vừa mang tới sự duy mỹ cho căn phòng, vừa cung cấp trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, phần công nghệ cũng không hề kém cạnh. Trải qua hơn một thập kỷ sản xuất OLED TV, hiện tại LG đã phát triển bộ vi xử lý α9 AI Processor Gen6 giúp tăng khả năng xử lý, chất lượng hình ảnh và âm thanh tối ưu, khơi gợi trải nghiệm sống động ngay lần đầu trải nghiệm. Theo đó, bộ vi xử lý sử dụng công nghệ Deep Learning nhằm cung cấp âm thanh vòm 9.1.2 từ hệ thống loa tích hợp trên TV đồng thời tăng cường độ sâu và chi tiết cho khung hình.

LG OLED TV đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí.

Người xem OLED TV của LG sẽ cảm nhận rõ chất lượng ánh sáng tối ưu được hiển thị nhờ tính năng Bright Booster Max, đặc biệt với các mẫu LG OLED evo C3, G3 và Z3 có thể tăng độ sáng lên 70% thông qua công nghệ Micro Lens Array. Với công nghệ này, nhà sản xuất đặt thêm một lớp thấu kính nhỏ vào TV để tập trung ánh sáng đầu ra của tấm nền OLED tốt hơn, từ đó bảo đảm nhiều ánh sáng được tập trung trực tiếp về phía người xem hơn. Cây bút John Archer của Forbes nhận xét: “Hình ảnh hiển thị trên G3 có độ sáng, tương phản và cường độ màu lớn hơn bất cứ chiếc OLED TV nào tôi từng thấy”.

Bên cạnh đó, LG cũng rất chú trọng đến việc bảo vệ mắt cho người dùng thông qua chế độ Eye Comfort bằng cách điều chỉnh lượng ánh sáng ở mức phù hợp để làm dịu mắt, tạo sự thoải mái khi xem TV.

Hình ảnh hiển thị trên G3 có độ sáng, tương phản và cường độ màu lớn hơn bất cứ chiếc OLED TV nào tôi từng thấy. Cây bút John Archer của Forbes

Với các phiên bản OLED TV năm 2023, LG còn tăng cường thêm tính năng Home Office giúp biến TV trở thành màn hình chuyên dụng phục vụ công việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, với những người phải làm việc liên quan tới đồ họa, hình ảnh, video cần một màn hình chất lượng, hình ảnh hiển thị chuẩn màu, chân thật và sắc nét, đây càng là lựa chọn không nên bỏ qua.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, người dùng có thể chơi game để giải tỏa trên chính những chiếc OLED TV với hỗ trợ full 4K, tần số 120 Hz, hỗ trợ công nghệ VRR trên tất cả cổng HDMI. Các tùy chọn New Game Optimizer cũng được trang bị để tăng cường hiệu quả hình ảnh, âm thanh cho các loại trò chơi khác nhau. Đáng chú ý, khi bạn chuyển đổi các cổng HDMI với tốc độ khung hình khác nhau trên TV sẽ không còn gặp hiện tượng màn hình đen tạm thời. Đây chính là nỗ lực của LG trong việc tối ưu hóa trải nghiệm cho người sử dụng.

Có thể nói, những nỗ lực cải tiến không ngừng ở cả công nghệ lẫn thiết kế đã chứng minh vì sao họ là thương hiệu sản xuất OLED TV dẫn đầu thị trường trong suốt 10 năm qua.