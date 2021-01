Lexus IS đời 2021 được ra mắt tại Việt Nam

Lexus IS đời 2021 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản. Xe có giá bán khởi điểm 2,13 tỷ đồng.

Lexus IS đời 2021 vừa được ra mắt người dùng trong nước, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe hạng sang cỡ nhỏ này được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đồng thời, sự xuất hiện của IS cũng giúp Lexus hoàn thiện dải sản phẩm sedan tại Việt Nam, bên cạnh ES và LS thuộc phân hạng kích cỡ lớn hơn.

Lexus IS đời 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ IS thứ ba, ra mắt trên toàn cầu tháng 6/2020.

So với Lexus ES và LS, thiết kế ngoại thất của Lexus IS 2021 trẻ trung và thể thao hơn. Cụ thể, mặt ca-lăng, cụm đèn pha, khe hút gió phía trước và toàn bộ đầu xe đều có tạo hình góc cạnh hơn các mẫu xe "đàn anh".

Ở phần đuôi, Lexus IS đời 2021 có cụm đèn hậu với họa tiết LED kéo dài ôm hết cửa cốp - kiểu thiết kế quen thuộc trên các mẫu xe sang đến từ Audi hay Porsche. Cản sau kích cỡ lớn và có màu đen thay vì sơn cùng màu với thân xe.

Trái với ngoại thất, nội thất IS đời 2021 giữ lại những đường nét và phong cách truyền thống của các mẫu xe Lexus, với các vật liệu cao cấp như da và gỗ. Song song đó, xe vẫn sử dụng nhiều nút bấm vật lý, được bố trí dàn trải ở khu vực trung tâm táp-lô, đi kèm bàn rê cảm ứng đặc trưng.

Một số tiện nghi nội thất của Lexus IS đời 2021 gồm có hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 10 loa...

Lexus IS 300 và IS 300 Luxury được trang bị động cơ xăng 2.0L, công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 349 Nm. Trong khi đó, phiên bản IS 300h được trang bị động cơ hybrid, bao gồm động cơ xăng 2.5L (178 mã lực, 221 Nm) và mô-tơ điện (141 Nm, 300 Nm), cho tổng công suất 220 mã lực.

Bên cạnh đó, phiên bản IS 300 Luxury và IS 300h còn có 4 chế độ lái (bản IS 300 tiêu chuẩn có 3) và hệ thống treo thích ứng.

Về trang bị an toàn, Lexus IS 300 có các hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát lực kéo, 8 túi khí...