Leonardo DiCaprio bị gọi tên tại Oscar vì hẹn hò bạn gái trẻ

Leonardo DiCaprio vắng mặt tại lễ trao giải Oscar vì không có trong danh sách đề cử. Riêng "Don't Look Up" - bộ phim anh đóng chính - xuất hiện trong bốn hạng mục.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra ngày 27/3 (sáng 28/3 giờ Việt Nam) tại rạp Dolby, Los Angeles, California (Mỹ). Người dẫn chương trình chính của sự kiện là Wanda Sykes, Regina Hall và Amy Schumer.

Trên sân khấu của lễ trao giải, nữ diễn viên hài Amy Schumer pha trò bằng cách gọi tên Leonardo DiCaprio. "Tôi có thể nói gì về Leonardo DiCaprio ư? Leo đã nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu để đổi lấy hành tinh xanh, sạch hơn cho các bạn gái của anh ấy. Bởi vì anh ấy lớn tuổi, còn họ thì trẻ trung", Schumer nói.

Amy Schumer chế nhạo việc Leonardo DiCaprio toàn hẹn hò tình trẻ. Ảnh: Getty, Netflix.

Amy Schumer nhắc đến Don't Look Up - bộ phim nói về thảm họa thiên thạch được đề cử giải Oscar 2022 hạng mục Phim xuất sắc - nhưng không quên gợi chuyện tài tử Titanic hẹn hò người yêu trẻ tuổi.

Năm nay, Leonardo DiCaprio không tham dự thảm đỏ Oscar. Nhiều bình luận vui cho rằng Leo ngồi không tại nhà cũng "dính đạn".

Sao phim Sói già phố Wall (hiện 48 tuổi) hẹn hò người mẫu Camila Morrone (23 tuổi) từ năm 2017. Cô được bạn trai ra mắt truyền thông tại liên hoan phim Cannes 2017 và thảm đỏ Oscar 2020. Morrone là bạn gái hiếm hoi được DiCaprio dẫn đến sự kiện lớn.

Trong cuộc phỏng vấn của Los Angeles Times, Morrone nói cô không quan tâm đến việc bị xã hội bàn tán. "Trong lịch sử có rất nhiều mối quan hệ lệch tuổi. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có quyền hẹn hò với người họ muốn", Morrone nói.

Theo Page Six, ngôi sao 48 tuổi chủ yếu qua lại với phụ nữ dưới 25 tuổi trước khi yêu Camila Morrone. Một số mỹ nhân mà nam diễn viên từng hẹn hò là Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Kelly Rohrbach...

Tài tử Titanic hẹn hò bạn gái kém 23 tuổi từ năm 2017. Ảnh: Mega.

Năm nay, Leonardo DiCaprio không xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2022 vì vắng mặt ở các đề cử. Bù lại Don't Look Up - bộ phim anh đóng chính - được đề cử hạng mục Phim xuất sắc nhưng cơ hội chiến thắng không cao. Tác phẩm nói về thảm họa thiên thạch phải cạnh tranh cùng những tựa phim đặc sắc như CODA, The Power of the Dog, Drive My Car...

Dù được đề cử 4 hạng mục tại Oscar (bao gồm Phim xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Nhạc phim gốc xuất sắc và Dựng phim xuất sắc) Don't Look Up vấp nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Bộ phim nhận 55% trên Rotten Tomatoes.

Nhà phê bình kỳ cựu James Berardinelli nhận xét: "Mặc dù có dàn diễn viên gạo cội, tiền đề tốt nhưng Don't Look Up thất bại ở nhiều cấp độ. Tuy lượt xem có thể khiến Netflix hài lòng, đây vẫn là bộ phim tự hủy".

