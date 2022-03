Lệnh cấm hẹn hò, mặc quần ngắn ở nhóm nhạc nữ

Các thành viên Oh My Girl bị đuổi khỏi công ty nếu hẹn hò trong 4 năm đầu tiên kể từ khi ra mắt. Họ cũng bị cấm trang điểm, mặc quần ngắn.

My Daily đưa tin Seung Hee, Mimi (thành viên nhóm Oh My Girl), Park Jung Ah (cựu thành viên nhóm Jewelry) và Kahi (After School) cùng tham gia chương trình giải trí Knowing Bros của đài JTBC, phát sóng ngày 26/3. Trong chương trình, các ca sĩ chia sẻ về cuộc sống khắc nghiệt khi họ là thực tập sinh.

Seung Hee và Mimi tiết lộ các thành viên nhóm Oh My Girl bị cấm hẹn hò trong 4 năm đầu tiên kể từ khi ra mắt. “Chúng tôi bị cấm tuyệt đối trang điểm. Không mặc quần đùi trên đầu gối. Công ty rất nghiêm khắc với các thực tập sinh nữ. Nếu hẹn hò, chúng tôi bị đuổi khỏi công ty”, Sung Hee chia sẻ.

Seung Hee, Mimi chia sẻ về những lệnh cấm của Oh My Girl.

Park Jung Ah và Kahi gần đây tham gia chương trình Mama The Idol. Đây là chương trình dành cho những nghệ sĩ dừng hoạt động thời gian dài tìm lại hào quang và cơ hội đứng trên sân khấu. Trong tập cuối của chương trình, Park Jung Ah, Kahi là hai trong những ca sĩ chiến thắng. Họ giành cơ hội hoạt động trong nhóm nhạc dự án Mamadol.

Khi được hỏi về lệnh cấm trong quá trình hoạt động cùng Mamadol, Park Jung Ah và Kahi tiết lộ việc họ không thể mang thai. Kahi tâm sự: “Khi chúng tôi mới tập luyện, có một số động tác rất sexy trong bài nhảy. Chúng tôi nói với nhau: 'Đừng làm điều đó ở nhà. Bạn không thể nhảy sexy trước mặt chồng được’. Ngoài ra, việc mang thai bị cấm”.

Tuy nhiên, Mamadol là nhóm nhạc dự án, chỉ hoạt động trong vài tháng từ khi chương trình Mama The Idol lên sóng tới khi kết thúc. Do đó, lệnh cấm không ảnh hưởng nhiều tới các thành viên.

Kahi và Park Jung Ah gây chú ý ở chương trình Mama The Idol.

Trở lại chương trình Knowing Bros, Park Jung Ah chia sẻ thêm về quá trình làm việc cùng nhóm nhạc nữ Jewelry. Nữ ca sĩ chia sẻ thời gian hoạt động trong nhóm Jewelry mang lại cho cô những cảm xúc chưa từng có. Vốn là người vui vẻ, không lo nghĩ, bận tâm đến chuyện người khác nhưng Park Jung Ah thừa nhận đôi khi cô thấy ghen tỵ vì các thành viên khác.

“Một lúc nào đó, sự đố kỵ và ghen ghét đã nảy ra trong đầu tôi. Chỉ cần việc các thành viên khác giảm được cân cũng khiến tôi thấy ghen tỵ. May mắn tôi cũng học được cách quản lý cảm xúc tiêu cực đó”, Park Jung Ah tâm sự.