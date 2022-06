Lee Seung Gi viết về bạn gái

Lee Seung Gi khẳng định anh và bạn gái vẫn vui vẻ, không hề chia tay như cộng đồng mạng đồn thổi thời gian qua.

Ngày 6/5, tờ Spotv News đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Lee Seung Gi đăng bài viết dài để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ về những câu chuyện được bàn luận về anh thời gian qua. Trong đó, tin đồn Lee Seung Gi và bạn gái Lee Da In chia tay được chú ý hơn qua.

Đây là lần đầu Lee Seung Gi trực tiếp nhắc đến bạn gái. Nam diễn viên tâm sự một năm vừa qua, anh gặp nhiều khó khăn, tổn thương và thiếu giao tiếp với mọi người xung quanh. Lee Seung Gi khẳng định cuộc sống của anh không thay đổi để gián tiếp phủ nhận chuyện chia tay.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã thiếu giao tiếp và bị tổn thương trong năm qua. Vì vậy, sau thời gian dài cân nhắc về vấn đề này, tôi quyết định mở lòng. Trước đó, tôi luôn giữ im lặng dù có nhiều bối rối. Tôi nghĩ dù nói bất cứ điều gì thì cảm xúc của tôi cũng khó được truyền tải một cách đúng đắn, rõ ràng nhất. Tôi lo sợ bản thân gây hiểu lầm lớn hơn và làm tổn thương mọi người", Lee Seung Gi giải thích việc tránh nhắc đến chuyện tình cảm suốt thời gian qua.

Lee Seung Gi chia sẻ về chuyện tình yêu.

“Hơn nữa, tôi lo lắng nếu thông tin liên lạc và câu chuyện của chúng tôi lan truyền, nó sẽ trở thành những tin đồn xuyên tạc. Điều đó có thể làm tổn thương nhiều người và được sử dụng như câu chuyện phiếm cho ai đó. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người hiểu tại sao tôi kín tiếng khi được yêu cầu làm rõ vấn đề”, anh tiếp tục.

Lee Seung Gi cho biết: "Kể từ sau tin đồn hẹn hò được đăng vào năm 2021, cuộc sống cá nhân và quan điểm của tôi không có bất cứ điều gì thay đổi. Vì thế, tôi không bình luận về chuyện này thêm nữa vì tôi thấy không cần thiết. Tôi xin lỗi nếu có điều gì đó khiến mọi người buồn vì vấn đề này".

Lee Seung Gi và Lee Da In - con gái của nữ diễn viên Gyeon Mi Ri và em gái của nữ diễn viên Lee Yu Bi - thừa nhận chuyện hẹn hò vào tháng 5/2021.

Vào thời điểm đó, Lee Da In chia sẻ: “Chúng tôi gặp nhau với tư cách tiền bối và hậu bối trong ngành giải trí. Chúng tôi tìm hiểu kỹ về nhau với tình cảm tốt đẹp từ 5-6 tháng trước”. Kể từ đó, tin đồn họ chia tay nhiều lần rộ lên nhưng hai bên không đưa ra lập trường rõ ràng.

Lee Seung Gi (sinh năm 1987) được mệnh danh “chàng rể quốc dân” sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công hơn cả ở mảng phim ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Lee Da In sinh năm 1992 và có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Cô hầu hết đóng vai phụ trong các phim truyền hình như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner...