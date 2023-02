Lee Seung Gi kết hôn

Lễ cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In dự kiến diễn ra ngày 7/4. Hai người công khai hẹn hò từ giữa năm 2021.

Ngày 7/2, tờ Hankyung đưa tin Lee Seung Gi thông báo kết hôn với Lee Da In - con gái của nữ diễn viên Gyeon Mi Ri và em gái Lee Yu Bi. Hôn lễ của hai người sẽ diễn ra vào 7/4.

"Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Tôi yêu Lee Da In và chúng tôi sắp tới không chỉ là người yêu mà vợ chồng. Chúng tôi quyết định ở bên nhau đến hết cuộc đời. Tôi đã cầu hôn cô ấy và được chấp nhận. Chúng tôi sẽ kết hôn vào 7/4”, Lee Seung Gi thông báo.

Nam diễn viên tiếp tục chia sẻ: “Tôi đã có một người để chăm sóc đến cuối đời, vì vậy tôi rất vui khi chia sẻ tin này với các bạn. Cô ấy là người có trái tim ấm áp. Cô ấy rất đáng để yêu thương và là người tôi muốn giữ bên mình mãi mãi. Tôi muốn cùng cô ấy chia sẻ niềm vui, vượt qua thử thách dù có khó khăn cũng không buông tay. Tôi mong chúng tôi tiếp tục chia sẻ thật nhiều điều trong cuộc sống”.

Hai người công khai hẹn hò vào giữa năm 2021. Khi đó, nhiều fan của Lee Seung Gi phản đối vì gia đình Lee Da In vướng nhiều tai tiếng.

Giữa tháng 5/2022, tin đồn hai ngôi sao chia tay rộ lên. Tuy nhiên, nam diễn viên phủ nhận. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã thiếu giao tiếp và bị tổn thương trong năm qua. Vì vậy, sau thời gian dài cân nhắc về vấn đề này, tôi quyết định mở lòng. Trước đó, tôi luôn giữ im lặng dù có nhiều bối rối. Tôi nghĩ dù nói bất cứ điều gì thì cảm xúc của tôi cũng khó được truyền tải một cách đúng đắn, rõ ràng nhất. Tôi lo sợ bản thân gây hiểu lầm lớn hơn và làm tổn thương mọi người".

Lee Seung Gi (sinh năm 1987) được mệnh danh “chàng rể quốc dân” sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công hơn cả ở mảng phim ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Nam diễn viên đang vướng tranh chấp với công ty cũ. Ngày 21/11/2022, Dispatch công bố báo cáo tài chính do nam diễn viên, ca sĩ Lee Seung Gi cung cấp. Số liệu báo cáo cho thấy trong suốt 18 năm hoạt động, công ty quản lý Hook Entertainment không trả cho Lee Seung Gi bất kỳ đồng nào từ doanh thu hoạt động âm nhạc của anh.

Lee Da In sinh năm 1992, có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Cô hầu hết đóng vai phụ trong các phim truyền hình như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner...