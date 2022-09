Lee Seung Gi - đa tài nhưng chậm tiến

Lee Seung Gi từng thử sức với các vai trò ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, song anh chưa thực sự gây ấn tượng trong mắt khán giả.

Theo Nate, Lee Seung Gi là một nghệ sĩ đa tài nhưng chưa tạo được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực nhất định. Anh ra mắt với tư cách là ca sĩ vào năm 2004, được biết tới nhờ vai diễn trong bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng và liên tục tham gia dẫn các chương trình truyền hình.

Sau thành công của Những nàng công chúa nổi tiếng, Lee Seung Gi được kỳ vọng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách. Thế nhưng, ngoại trừ Vagabond, những dự án sau đó của anh như Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá, Hoa du ký… không gây được tiếng vang như mong đợi của khán giả.

Các vai diễn của Lee Seung Gi chưa gây ấn tượng. Ảnh: Naver, Soompi, Nate.

Đến nay, Lee Seung Gi vẫn chưa thực sự ghi dấu ấn trong mắt khán giả dù diễn xuất được đánh giá ở mức ổn định.

Theo Nate, Lee Seung Gi chưa thành công trong việc lựa chọn kịch bản phù hợp, do đó anh chưa thể hiện được hết khả năng cũng như sức hút của mình với vai trò một diễn viên.

Tương tự diễn xuất, Lee Seung Gi cũng chưa gây ấn tượng ở mảng tạp kỹ. Đặc biệt, sau khi Lee Seung Gi công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Da In, sự nghiệp của anh càng tụt dốc.

Lee Seung Gi tham gia chương trình truyền hình All The Butlers của nhà đài SBS từ năm 2017. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên xác nhận hẹn hò với Lee Da In, tỷ lệ người xem chương trình có xu hướng giảm. Ở mùa đầu tiên, tỷ lệ người xem All The Butlers lên đến 21%, song tới năm 2021, mức rating chỉ đạt 9%.

Theo Ten Asia, tỷ suất người xem các chương trình giải trí có sự xuất hiện của Lee Seung Gi đang ở mức báo động.

Chương trình truyền hình Eat Gongchiri 3 Random Box mùa 3 với sự góp mặt của Lee Seung Gi có tỷ suất người xem dao động khoảng 2%. So với mức rating trung bình của mùa 2 là 4%, chương trình đã mất đi sức hút với khán giả và không thể cạnh tranh với các chương trình cùng khung giờ như Immortal Song và What Do You Do When You Play.

Hiện tại, Lee Seung Gi trở lại với dự án phim truyền hình The Law Cafe và nhận được phản ứng tích cực của khán giả. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của bộ phim đã ghi nhận tỷ suất người xem 7,1%, dẫn đầu các bộ phim truyền hình phát sóng cùng giờ.

Lee Seung Gi trở lại với The Law Cafe. Ảnh: KBS2.

Theo khán giả, The Law Cafe có một vài yếu tố phi thực tế, song diễn xuất của Lee Seung Gi lại là một điểm cộng lớn. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học giữa anh và bạn diễn Lee Se Young cũng được đánh giá cao. Do vậy, bộ phim được khán giả hy vọng sẽ giúp Lee Seung Gi tỏa sáng.

The Law Cafe là bộ phim truyền hình dựa trên bộ webtoon cùng tên của nhà văn Non Seung Ah. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Kim Jung Ho (Lee Seung Gi) và Kim Yu Ri (Lee Se Young).

Trong quá khứ, cả hai từng có một mối tình lãng mạn thời học trò nhưng phải chia tay vì một số lý do. Nhiều năm sau, Kim Yu Ri trở thành luật sư và lên kế hoạch mở một tiệm cà phê tư vấn pháp luật. Kim Jung Ho trùng hợp là chủ của tòa nhà mà cô thuê.