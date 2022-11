Lee Seung Gi bị quỵt lương suốt 18 năm

Trong 18 năm hoạt động, Lee Seung Gi không được công ty quản lý trả tiền lợi nhuận từ phát hành sản phẩm âm nhạc dù anh có nhiều ca khúc nổi tiếng.

Ngày 21/11, Dispatch công bố báo cáo tài chính do nam diễn viên, ca sĩ Lee Seung Gi cung cấp. Số liệu báo cáo cho thấy trong suốt 18 năm hoạt động, công ty quản lý Hook Entertainment không trả cho Lee Seung Gi bất kỳ đồng nào từ doanh thu hoạt động âm nhạc của anh.

Năm 2004, Lee Seung Gi phát hành ca khúc đầu tay Because You're My Woman và sớm trở thành ngôi sao nổi tiếng. Anh có nhiều bản hit làm nên tên tuổi như Delete, Return, Words That Are Hard To Say, I'll Will... Sau 18 năm ra mắt, anh có tổng cộng 137 bài hát và 27 album.

Lee Seung Gi không nhận được bất kỳ đồng nào từ hoạt động âm nhạc trong suốt 18 năm. Ảnh: Naver.

Dù vậy, số tiền Lee Seung Gi nhận được từ phát hành nhạc là con số 0 tròn trĩnh.

Nam ca sĩ nhiều lần yêu cầu công ty giải trình về vấn đề này. Câu trả lời anh nhận được là: "Cậu là ca sĩ gây lỗ, làm sao chúng tôi trả lương cho cậu được?", "Cậu có biết chi phí để quảng bá album là bao nhiêu không? Phải tặng cái này cho giám đốc truyền thông A, tặng cái kia cho giám đốc truyền thông B", "Seung Gi, người hâm mộ của cậu không mua album đâu"...

Tuy nhiên, Dispatch chỉ ra rằng khi nhìn vào bảng kê khai từ các kênh phân phối nhạc, doanh thu Lee Seung Gi mang lại cho công ty trong khoảng thời gian từ tháng 10/2009-9/2022 là 9,6 tỷ won (khoảng 7,17 triệu USD ).

Ngoài ra, Hook đã làm thất lạc ghi chép kế toán trong 5 năm, từ tháng 6/2004-8/2009. Do vậy, tổng số tiền các kênh phân phối nhạc trả cho Hook dự kiến đạt hơn 10 tỷ won (khoảng 7,47 triệu USD ).

Theo báo cáo, album thứ 6 của Lee Seung Gi thu về 1,054 tỷ won (khoảng 787 nghìn USD ). Nếu trừ đi chi phí sản xuất, Hook nhận tổng cộng 882 triệu won (khoảng 659 nghìn USD ). Điều này khiến các lập luận Hook đưa ra về việc công ty gánh lỗ khi giúp Lee Seung Gi phát hành nhạc là không hợp lý.

Dispatch cho biết sau khi xem bằng chứng Lee Seung Gi đưa ra, Giám đốc Kwon Jin Young của Hook lên tiếng đe dọa rằng ông "sẽ mạo hiểm tên tuổi và tính mạng để giết Lee Seung Gi bằng mọi giá".

"Thật đau lòng khi tôi, một người 37 tuổi đang làm việc chăm chỉ, lại bị đe dọa và chửi bới như một học sinh trung học 18 tuổi", nam ca sĩ bày tỏ trong tin nhắn gửi tới một Giám đốc của công ty.

Báo cáo tài chính cho thấy Hook Entertainment nhận được hơn 7,47 triệu USD từ sản phẩm âm nhạc của Lee Seung Gi. Ảnh: Dispatch.

Ngày 18/11, truyền thông Hàn đưa tin Lee Seung Gi đệ đơn yêu cầu Hook giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến thu nhập của anh. Hiện Hook Entertainment chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo mới nhất của Dispatch.