Lee Min Ho tái xuất

Trang Xports News tiết lộ Ask The Stars là phim truyền hình thuộc thể loại hài lãng mạn, lấy bối cảnh về trạm không gian vũ trụ đầu tiên được Hàn Quốc xây dựng. Phim do Park Shin Woo – người từng nổi tiếng với loạt phim Lovestruck In The City, It's Okay To Not Be Okay, Trap, Encounter… làm đạo diễn. Trong khi đó, Seo Sook Hyang – người đứng sau thành công của Wok Of Love, Miss Korea, Romance Town, Pasta… chịu trách nhiệm viết kịch bản.