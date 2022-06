Lee Jun Ki ở resort 5 sao, check-in phố cổ Hội An

Sao nam "Người tình ánh trăng" đáp chuyến bay tới Đà Nẵng chiều 12/6. Trên trang cá nhân mạng xã hội, Lee Jun Ki chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị trong chuyến du lịch Việt Nam.

Trong thời gian du lịch tại Việt Nam, Lee Jun Ki và ekip lưu trú tại một resort 5 sao, tọa lạc trên bãi biển Hà My hoang sơ ở Quảng Nam, cách sân bay Quốc tế Đà Nẵng khoảng 30 phút lái xe. Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 100 phòng dạng biệt thự, thiết kế theo phong cách nhà rường cách tân. Điểm nổi bật là 3 hồ bơi nằm trước bãi biển và spa.

Nhiều du khách lựa chọn resort này và tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội, sân tennis, bóng rổ, cầu lông.

Nam diễn viên khoe ảnh check-in trước phòng trong resort. Ảnh: Actor_jg.

Resort có giá phòng dao động 18,5-40 triệu đồng/đêm/2 khách. Biệt thự 3 phòng ngủ hướng biển, có hồ bơi riêng tư dành cho 6 người đắt đỏ nhất, giá gần 100 triệu đồng/đêm.

Điểm lưu trú được nhiều sao Hàn như vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung, diễn viên Son Ye Jin... lựa chọn khi đến Việt Nam du lịch.

Người hâm mộ cũng chụp lại khoảnh khắc Lee Jun Ki ngồi thuyền xuôi sông Hoài, chụp ảnh, đi dạo trong khu phố cổ.

Lee Jun Ki tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Dương.

Trước đó, chiều 12/6, hình ảnh nam diễn viên nổi tiếng bước ra cổng chờ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khá đông người hâm mộ tới đón nam thần tượng. Họ tặng diễn viên nón lá và hoa sen.

Lee Jun Ki sinh năm 1982, nổi tiếng ngay khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao The King and the Clown (2005). Tại Việt Nam, anh được biết đến qua các phim ăn khách, có thể kể đến Người tình ánh trăng. Đây cũng là vai diễn đã đưa anh trở thành ngôi sao Hallyu hàng đầu, nổi tiếng ở nước ngoài, đặc biệt châu Á.