Lee Jong Suk khen bạn gái IU là người hài hước nhất thế giới

Lee Jong Suk chia sẻ anh thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn gái. Sự tồn tại của IU tạo nên sức mạnh cho nam diễn viên.

Lee Jong Suk và IU công khai hẹn hò cuối năm 2022.

Ngày 22/2, tờ Spotv News đưa tin nam diễn viên Lee Jong Suk lần đầu trả lời phỏng vấn về bạn gái IU. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Esquire Korea, Lee Jong Suk chia sẻ IU là người hài hước nhất thế giới.

"Nghe có vẻ sáo rỗng khi nói chính sự tồn tại của người bạn đó (IU) trở thành ý chí và sức mạnh của tôi. Rất nhiều người ngoài tôi tìm thấy sự an ủi trong âm nhạc, lời bài hát và những câu nói của cô ấy. Tuy nhiên, tôi khác họ ở chỗ tôi cảm nhận sự thoải mái từ cô ấy khi trò chuyện", Lee Jong Suk tâm sự.

Nam diễn viên tiếp tục thổ lộ: "Chúng tôi đã là bạn của nhau được một thời gian và cô ấy là người bạn hài hước nhất trên thế giới. Cô ấy giúp tôi mạnh mẽ đối diện với những khó khăn của độ tuổi 30".

Hình ảnh mới trên tạp chí Esquire Korea của Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk quen biết IU năm 2012 khi họ dẫn chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. Anh nói: "Chúng tôi đã là bạn từ những năm 20 tuổi và gặp nhau khi còn khá trẻ. Vì vậy, khi cô ấy nói với tôi ‘Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều’, tôi càng muốn trưởng thành và sống tốt hơn so với bây giờ".

Lee Jong Suk và IU là bạn bè suốt nhiều năm và trở thành người yêu vào tháng 9/2022. Ngày 31/12/2022, thông qua công ty quản lý, họ thừa nhận đang hẹn hò. Thông tin lập tức gây chú ý bởi Lee Jong Suk và IU là hai ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc.

Nguồn tin thân cận chia sẻ với Dispatch IU và Lee Jong Suk được gia đình hai bên ủng hộ. Gần đây, nữ ca sĩ Good Day cũng hát chúc mừng trong lễ cưới của anh trai Lee Jong Suk. Một người quen của IU chia sẻ: "Họ có ảnh hưởng tích cực đến nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ phát triển từ bạn bè, đồng nghiệp thành tình nhân".

Lee Jong Suk xuất thân người mẫu với chiều cao 1,86 m và nổi tiếng từ phim School 2013. Sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng như I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping (2017), Romance Is a Bonus Book (2019) và Big Mouth (2022)...

IU sinh năm 1993, nổi tiếng với giọng hát nội lực, ngọt ngào và được đông đảo khán giả Hàn Quốc yêu mến với danh xưng “em gái quốc dân”. Ngoài việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, IU còn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng như You're the best! Lee Soon Shin, Pretty Man, Hậu trường giải trí, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Ông chú của tôi, Persona và Khách sạn ma quái.