Lee Jong Suk: 'IU là cô gái tuyệt vời'

Theo Star News, sáng 1/1, một ngày sau khi xác nhận thông tin hẹn hò, Lee Jong Suk đăng tải bức thư gửi fan trên trang cá nhân. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ anh trong suốt hành trình dài.

Chia sẻ về chuyện tình với IU, anh cho biết: "Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào năm ngoài 20 tuổi. Cả hai là bạn trong thời gian dài. Nhưng cô ấy, bằng một cách nào đó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí, suy nghĩ của tôi. Ngay cả khi tôi đang sống cuộc đời của chính mình".

Anh chia sẻ tiếp: "Cô ấy chia sẻ những mối quan tâm trong cuộc sống của tôi. Tôi có thể dựa vào cô ấy như một người bạn thân thiết. Đôi khi, cô ấy giống chị gái của tôi dù ít tuổi. IU là cô gái tuyệt vời, trưởng thành mà tôi luôn muốn bảo vệ. Đặc biệt hơn, cô ấy luôn khiến tôi trở thành một người tốt".

Lee Jong Suk mong nhận được sự ủng hộ của fan đối với tình yêu giữa anh và IU.

Cùng thời điểm, IU cũng chia sẻ về chuyện tình cảm trong dịp đầu năm mới. Nữ ca sĩ xác nhận cô và Lee Jong Suk đang hẹn hò.

"Anh ấy là người luôn ủng hộ và nói với tôi rằng bản thân là người giỏi nhất. Anh ấy là người mà tôi có thể tin tưởng, luôn luôn đáng yêu và gửi đến tôi những lời động viên chân thành. Tôi tin rằng lý do khiến mình thoải mái, đam mê hơn trong công việc vì có người yêu luôn dành cho mình những lời khen ngợi", IU bày tỏ.

Cô nói sẽ luôn cố gắng giữ gìn tình yêu ngày càng hạnh phúc và bình yêu để fan bớt lo lắng. IU xin lỗi vì khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi bất ngờ công khai hẹn hò.

Ngày 31/12, Dispatch tung ảnh hẹn hò của nữ ca sĩ IU và tài tử Lee Jong Suk. Cặp nghệ sĩ vừa tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh cùng nhau trong 3 ngày 2 đêm ở Nhật Bản. Trang tin cho biết cả hai hẹn hò kín đáo, không di chuyển cùng thời điểm để tránh sự chú ý của truyền thông.

Trưa cùng ngày, Lee Jong Suk thông qua công ty quản lý xác nhận thông tin hẹn hò IU. Công ty quản lý cho biết Lee Jong Suk và IU từ bạn bè thân thiết trở thành người yêu. Họ đang xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

Sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.