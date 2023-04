Lễ xức dầu Vua Charles sẽ diễn ra kín đáo sau tấm bình phong

Bức bình phong 3 mặt sẽ được dựng lên khi Vua Charles III được xức dầu thánh trên tay, ngực và đầu, ngay trước khi ông được trao vương miện tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 6/5.

Reuters dẫn thông tin từ Điện Buckingham cho biết nghi lễ xức dầu được coi là "khoảnh khắc giữa vua và Chúa". Bức bình phong sẽ giúp bảo vệ sự tôn nghiêm của nghi thức.

Nick Gutfreund, người thiết kế và chế tác bức bình phong, cho biết: “Trước đây, nghi thức sử dụng một mái che phía trên, điều này thực sự không mang lại riêng tư mà nó mang tính tượng hình hơn. Bây giờ, bức bình phong ba mặt này cung cấp sự riêng tư tuyệt đối”.

Cung điện cho biết bức bình phong là sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và phương pháp hiện đại, cao 2,6 m và rộng 2,2 m, có trang trí đại bàng bằng đồng mạ vàng trên đỉnh của khung gỗ.

Thiết kế trung tâm của nó, do chính Vua Charles III lựa chọn, là một cái cây có tên của tất cả 56 quốc gia thuộc khối Thịnh vượng Chung do quân vương Anh đứng đầu.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ một cửa sổ kính màu tại Nhà thờ Hoàng gia của Cung điện St James, và sử dụng các vật liệu bền vững để thêu, phù hợp với chiến dịch bảo vệ môi trường của nhà vua .

Trong khi đó, phần khung gỗ được làm từ một cái cây ngã, vốn được Công tước xứ Northumberland trồng vào năm 1765 trên điền trang Windsor của nhà vua, phía tây London.

"Chúng tôi đã sử dụng thứ vốn có thể trở thành củi để làm thứ gì đó đặc biệt. Chúng tôi không muốn tiêu tiền vào những thứ không tái sử dụng được”, ông Gutfreund nói.

