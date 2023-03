Lệ Quyên gây tranh cãi khi nói antifan 'thần kinh'

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Lệ Quyên bị antifan công kích, cho rằng cô ghen ăn tức ở, bắt chước Hồ Ngọc Hà, đeo chiếc kính Hà Hồ từng dùng 2 năm trước. Người này nhận xét Lệ Quyên "dính vào scandal tình yêu với phi công trẻ", "luật nhân quả không chừa một ai".

Lập tức, Lệ Quyên đăng bình luận đáp trả. Cô viết: "Mà của nợ ơi, chị độc thân, chị yêu người trẻ là scandal gì thế em? Em bị thần kinh à? Đây không phải nơi hợp với em, về chuồng chỗ dành cho em tu luyện thêm đi. Mà nhớ, nếu được ăn cơm thì đừng để phí cơm nhé".

Phản ứng gay gắt của Lệ Quyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng antifan kém duyên, dùng lời lẽ xúc phạm nữ ca sĩ, nhưng cách Lệ Quyên "ăn miếng trả miếng", đối chất là không nên. Bởi những người nổi tiếng thường ít khi đôi co trên mạng xã hội. Hơn nữa, giọng ca Giấc mơ có thật còn dùng những từ ngữ nhạy cảm, nặng nề để phản bác.

Hiện tại, Lệ Quyên chưa đưa ra phản hồi về phát ngôn gây tranh cãi nói trên. Zing đã liên hệ phía Lệ Quyên nhưng nữ ca sĩ chưa đưa ra câu trả lời.

Trước đây, Lệ Quyên cũng từng nhiều lần đáp trả antifan. Khi tình trẻ của cô, Lâm Bảo Châu, bị nói chỉ biết "ăn bám phụ nữ", "lấy được sổ đỏ là chia tay", nữ ca sĩ đã lên tiếng bảo vệ anh.

"Ở tận đáy xã hội, khó thở nên cố gắng ngoi lên cắn trộm hả", Lệ Quyên đối đáp antifan để bảo vệ bạn trai.

Cô cũng từng nêu quan điểm về việc này: "Antifan nghĩ nghệ sĩ không dám nói nên quen kiểu 'cắn xé' vô văn hóa. Đa số là block, nhưng cần sẽ đáp trả thẳng thắn theo cách của mình. Đầu tiên tôi đối diện và tôi thấy thương họ trước, thương bởi sự cào cấu rất là buồn cười như vậy trong khi mình không liên quan gì".

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu công khai tình cảm vào đầu năm 2021. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Nói về tình trẻ, Lệ Quyên cho biết anh là người đàn ông tình cảm, ấm áp. Ở cạnh Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nói cô như đứa trẻ, thoải mái, được tự do bộc lộ cá tính.

"Đúng là khi một người hạnh phúc, cảm xúc đó rất lan tỏa. Người ta vui từ trong ánh mắt, nụ cười, từ những hành động đơn giản nhất. Tôi cũng không khác những phụ nữ khác. Thú thực, ngay cả sau này, tôi cũng không có ý định chia sẻ rộng rãi chuyện riêng tư. Cái gì đến thì cứ đến, hãy để mọi chuyện tự nhiên", Lệ Quyên từng nói về chuyện tình với diễn viên kém 12 tuổi.

