Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức ngày 30/3

Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra riêng tư, không có thời gian chụp ảnh cho khách mời và phỏng vấn. Hai ngôi sao xác nhận kết hôn vào đầu tháng 2.

Ngày 28/2, JTBC đưa tin lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra ngày 30/3. Đám cưới được tổ chức riêng tư và chỉ mời gia đình, bạn bè, những người thân thiết. Theo JTBC, không có thời gian chụp ảnh cho khách mời hoặc phỏng vấn cô dâu chú rể trong hôn lễ.

Địa điểm tổ chức đám cưới là Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House ở Gwangjang-dong, Seoul. Đây là khu nhà biệt lập có sân vườn ngoài trời và tầm nhìn ra sông Hàn. Nằm ở lưng chừng núi nên đây là nơi được những người nổi tiếng yêu thích vì an ninh tốt. Với mong muốn tổ chức lễ cưới riêng tư, bí mật nên Son Ye Jin và Hyun Bin chọn địa điểm này để tránh sự tác nghiệp của truyền thông, người hâm mộ.

Theo Mydaily, trước đó, mẹ của Son Ye Jin đã mua một hộp trang sức với giá 12 triệu won để dành tặng con gái trong ngày trọng đại.

Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức hôn lễ ngày 30/3.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation và tái hợp ở dự án Crash Landing on You của đài tvN. Họ công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Đầu tháng 2, hai ngôi sao thông báo kết hôn thông qua bài viết trên trang cá nhân.

Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau”.

Trong họp báo phim mới diễn ra ngày 16/2, Son Ye Jin lần đầu lộ diện sau khi xác nhận kết hôn. Tại đây, cô tâm sự về mối quan hệ với tài tử Hạ cánh nơi anh. "Tôi không biết liệu có nên nói bất cứ điều gì về chuyện cá nhân trong buổi giới thiệu như thế này không. Nhưng với tư cách cá nhân và một diễn viên, tôi đã đón nhận điều trọng đại trong đầu năm 2022. Tôi thấy điều đó như định mệnh vậy", Son Ye Jin nói.