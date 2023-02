Lễ cưới của Hà Lê

Cường Seven, Khánh Thi, Phan Hiển, Dương Hoàng Yến, Thanh Lam, Tùng Dương có mặt để chúc phúc cho chú rể Hà Lê và cô dâu Gia Linh.

Tiệc cưới của Hà Lê và Gia Linh được tổ chức vào tối 5/2 tại một resort ở Vĩnh Phúc. Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đến chung vui với cặp uyên ương, gồm Thanh Lam, Tùng Dương, Khánh Thi, Phan Hiển, Dương Hoàng Yến, Cường Seven, Vũ Ngọc Anh, Kiều Anh, Đinh Mạnh Ninh, nhóm OPlus...

Ban đầu, Hà Lê và Gia Linh lên kế hoạch thực hiện màn rước dâu bằng khinh khí cầu. Tuy nhiên, do thời tiết mưa, màn này buộc phải hủy vào phút chót. Phần lễ và tiệc cũng được chuyển vào không gian trong nhà, thay vì tổ chức ngoài trời.

Hà Lê và Gia Linh chụp ảnh cùng khách mời tại lễ cưới.

Tại buổi tiệc, Cường Seven thể hiện ca khúc mang tên Con tim thuộc về nhau, dành tặng cô dâu và chú rể. Nhóm OPlus hát What makes you beautiful với phần góp vui của vợ chồng Hà Lê. Ngoài ra, bạn bè của hai nhân vật chính còn mang đến nhiều tiết mục khác, các nghệ sĩ ở lại đến phút cuối.

Trước đó, Hà Lê - Gia Linh tổ chức lễ ăn hỏi và rước dâu tại Hà Nội vào cuối tháng 1. Họ thực hiện bộ hình cưới ấn tượng tại Hà Giang, địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam với phong cảnh núi non hùng vĩ.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, được biết đến với vai trò ca sĩ, rapper, vũ công. Năm 2018, anh gây chú ý khi ra mắt dự án Trịnh Contemporary, làm mới loạt tình khúc kinh điển của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Biển nhớ, Diễm xưa, Mưa hồng. Anh ngồi ghế giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình, gồm So you think you can dance, The Heroes...

Khánh Thi và Phan Hiển đến chúc phúc cặp uyên ương. Ảnh: Khánh Thi.

Gia Linh sinh năm 1997, làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Hai người quen biết từ khoảng 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy.

Mối tình của họ đi đến một cái kết đẹp sau 6 năm gắn bó. Rapper chia sẻ về vợ: “Cô ấy trẻ tuổi và tài năng, cũng rất xinh đẹp nữa. Bên cạnh đó, cô ấy còn là người tốt, sống có tâm, độc lập và chịu khó. Đặc biệt, cô ấy rất thương tôi. Tôi nghĩ cô ấy là một nửa hoàn hảo của tôi”.