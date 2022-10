Lễ ăn hỏi của Phương Nga và Bình An

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng 6/10 tại Hà Nội. Sau đó, gia đình nhà trai đón cô dâu về Phú Thọ.

Trong lễ ăn hỏi, Bình An và Phương Nga mặc áo dài do Ngọc Hân thiết kế. Ngọc Hân là một người chị thân thiết trong nghề của Á hậu Phương Nga.

Dàn bê tráp của Phương Nga trong ngày ăn hỏi có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, diễn viên Lương Thanh, người đẹp Thúy Vi. Về phía nhà trai, đạo diễn Vũ Hồng Thắng, diễn viên Đình Tú, Trọng Lân có mặt trong dàn bê tráp.

Hình ảnh trong ngày ăn hỏi của Phương Nga và Bình An.

Lễ xin dâu được tổ chức ngay sau lễ ăn hỏi. Bình An và gia đình đón Phương Nga về quê nhà Phú Thọ.

Lễ cưới của cặp sao được tổ chức trong tháng 10 tại Hà Nội. Theo nguồn tin thân thiết, khách mời sẽ quy tụ nhiều gương mặt trong giới giải trí Việt.

Phương Nga và Bình An giữa dàn phù dâu, phù rể.

Phương Nga - Bình An đã đăng ký kết hôn vào tháng 9. Họ được biết đến là một trong những đôi uyên ương đẹp, gắn bó lâu năm của showbiz Việt. Hai người hẹn hò từ năm 2018 khi Phương Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, cặp uyên ương chính thức công khai chuyện tình cảm.

Kể từ đó, Phương Nga và Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Phương Nga nhiều lần về thăm nhà Bình An tại Phú Thọ.

Bình An cầu hôn Phương Nga vào ngày Lễ tình nhân năm 2022. Á hậu từng tâm sự Bình An là mối tình đầu của cô. "Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau", người đẹp nói.

Phương Nga sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, cô làm việc tại VTV trong vai trò dẫn chương trình. Bình An sinh năm 1993, đến từ Phú Thọ, hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên.