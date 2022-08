Lấy lời khai nghi phạm giết người ở Đà Lạt

Án mạng xảy ra tại trung tâm TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Nghi phạm và nạn nhân đều ở tuổi thiếu niên.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng lấy lời khai Hoàng Trọng Tâm (16 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và người liên quan dưới sự chứng kiến của người giám hộ để làm rõ hành vi giết người.

Hoàng Trọng Tâm.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 3/8, Bùi Hồng Công, Nguyễn Văn Hoàng Vũ (cùng 17 tuổi), Mai Lê Xuân Dũng (16 tuổi), Cao Quang Tín (18 tuổi, cùng trú tại TP Đà Lạt) rủ nhau đi ăn đêm ở ấp Ánh Sáng, phường 1, TP Đà Lạt.

Ăn xong, Công điều khiển xe máy chở Dũng về đến đường Nguyễn Văn Cừ thì gặp Nguyễn Nhật Hoàng (15 tuổi, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đang điều khiển xe máy chở Hoàng Trọng Tâm. Hai bên nẹt pô, nhìn đểu nhau rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi cự cãi, Công chạy xe máy chở Dũng về nhà. Hoàng và Tâm điều khiển xe máy đuổi theo đến đường Phan Bội Châu thì gặp Công và Dũng. Hoàng Trọng Tâm cầm dao đã thủ sẵn đuổi theo, đâm vào lưng Công, đấm vào người Dũng. Công được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an TP Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng khẩn trương truy xét, bắt giữ Hoàng Trọng Tâm tại nhà riêng.

Theo kết quả test nhanh, Tâm dương tính với cần sa.