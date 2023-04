'Lật mặt 6' - kịch bản hấp dẫn, Lý Hải liều lĩnh thành công

“Tấm vé định mệnh” có câu chuyện hấp dẫn và bối cảnh đầu tư. Dù vẫn còn hạn chế, Lý Hải được đánh giá là thành công nhờ sự nghiêm túc và ngày càng chịu thể nghiệm trong điện ảnh.

Genre: Tâm lý, Hành động, Hài

Director: Lý Hải

Cast: Lý Hải, Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Thanh Thức, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Diệp Bảo Ngọc,...

Rating: 7,5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Không phải ngẫu nhiên, Lật mặt trở thành thương hiệu của Lý Hải suốt nhiều năm qua. Trải qua mỗi phần phim, nam đạo diễn tích lũy ngày càng nhiều kinh nghiệm và chịu khó biến hóa để chiều lòng khán giả. Cho đến nay, Lật mặt vẫn là loạt phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử rạp Việt, với tổng doanh thu phòng vé vượt mốc 500 tỷ đồng .

Trong lần trở lại này, Lý Hải dụng công nghiên cứu để tạo ra một dự án phù hợp thị hiếu khán giả. Anh cho rằng đây là dịp để mình “làm mới bản thân”, bước ra khỏi vùng an toàn như suốt khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, sự liều lĩnh này vẫn có tính toán, cho thấy định hướng và chiến lược rõ ràng của nam đạo diễn.

Câu chuyện hấp dẫn

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh xoay quanh nhóm bạn thân gồm 6 người là Phương (Quốc Cường), Phát (Huy Khánh), Khanh (Trung Dũng), Lộc (Huỳnh Thi), An (Thanh Thức) và Toàn (Trần Kim Hải). Họ cùng nhau lớn lên tại một làng nghề làm chiếu truyền thống. Tuy nhiên, công việc khó khăn, ngoại trừ Phương còn trụ lại, các thành viên khác đều đã bỏ nghề.

Một lần, Phương mua tấm vé số trùng ngày sinh của 6 anh em và giao cho người cẩn thận nhất nhóm là An cất giữ. Chẳng ngờ, họ trúng độc đắc hàng trăm tỷ đồng, nhưng An lại qua đời do tai nạn. Tấm vé số bị người vợ vô tình chôn theo anh dưới mồ.

Những thành viên còn lại phải đứng trước lựa chọn đào mộ người bạn thân. Cũng từ đây, nhiều mâu thuẫn và bi kịch nảy sinh xung quanh hành trình định đoạt chiếc vé.

Tấm vé độc đắc bị nhóm bạn thân xâu xé vì "giàu chưa chắc sướng đâu, nhưng nghèo chắc chắn khổ".

Thực chất, mô-tip câu chuyện phần 6 Lật mặt không mới. Chẳng đâu xa xôi, Tử mẫu Thiên linh cái là dự án gần đây của điện ảnh Việt khai thác chủ đề này. Tuy nhiên, Tấm vé định mệnh không theo hướng kinh dị như bộ phim của Lê Bình Giang, mà xoáy sâu vào yếu tố tâm lý, kết hợp hành động, hài và gia đình.

Ấn tượng đầu tiên phim để lại là phần nhập đề tuy dài nhưng không đãi đằng, lê thê. Sử dụng mô-tip cũ, song, đạo diễn vẫn biết cách khiến khán giả tò mò. Đó là do sự khôn khéo khi phát triển tiền đề cho rắc rối xung quanh mối quan hệ giữa các nhân vật.

Một mặt, người xem thắc mắc hành trình tranh đoạt tấm vé số khiến cả nhóm “tan đàn xẻ nghé” thế nào. Mặt khác, họ cũng nóng lòng chờ đợi số phận mỗi thành viên sau biến cố sẽ ra sao.

Tuy nhiên, phần tiền đề này vẫn chưa hoàn hảo. Bởi lẽ, sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật đòi hỏi đạo diễn phải tính toán kỹ để phim không rối. Song, cách giới thiệu nhân vật vẫn hơi cũ, điều đó có phần khiến người xem mất tập trung khi theo dõi.

Nỗ lực khám phá tâm lý nhân vật

Lật mặt 6 vẫn lồng ghép nhiều tình tiết trào lộng để chọc cười, chủ yếu được “mớm” nhờ thoại. Tuy nhiên, dự án này chứng kiến sự đổi mới tích cực trong tư duy làm phim của đạo diễn. Điều đặc biệt mà Lý Hải làm được là tìm ra “lời giải” cho bài toán khó về xung đột giữa các nhân vật. Anh mạnh dạn khai thác chiều sâu tâm lý nhiều vai cùng lúc, đặt chúng trong bối cảnh tranh đoạt tiền tài.

Nửa đầu phim, Lý Hải dẫn dắt người xem chứng kiến những rắc rối mà nhân vật gặp phải. Tấm vé độc đắc chỉ có một, nhưng lại có quá nhiều người muốn sở hữu nó. Mâu thuẫn càng phức tạp hơn khi họ vốn là bạn thân, từng chia sẻ hoạn nạn, khó khăn. Mỗi nhân vật đều có đủ động cơ để dấn thân vào cuộc tranh đoạt tàn khốc này.

Để có được tấm vé số, các thành viên chấp nhận đào mộ người bạn thân.

Đó là người cha đơn thân đương lúc nợ nần, là tay bán bảo hiểm không kiếm được khách, một anh chàng hiền lành, chăm chỉ nhưng mãi chưa dựng nổi căn nhà đàng hoàng hay gã khù khờ chỉ biết nướng tiền vào bài bạc,... Tuy hoàn cảnh, tính cách khác biệt, nhưng họ ít nhiều đều túng thiếu vật chất, cần tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân.

Mang đúng tinh thần “lật mặt”, nhiều cú twist được cài cắm rải rác ở các hồi phim. Qua mỗi nút thắt câu chuyện, tâm lý nhân vật lại có sự chuyển biến trông thấy. Cái hay trong cốt truyện phần này là tính trung lập trong cách biên kịch phát triển nhân vật. Không ai thuần thiện hay thuần ác. Mỗi người đều có toan tính riêng, được bóc tách dần qua từng hồi câu chuyện.

Thú vị ở chỗ, chẳng ai biết người nào sẽ “lật mặt”. Chính vì thế, tấm vé độc đắc lại trở thành công cụ vạch trần nhân vật. Càng về sau, chi tiết hài nhảm dần được tiết chế. Thay vào đó, đạo diễn đào sâu xung đột nội tâm và hành động của con người trước cám dỗ vật chất. Tiết tấu phim vì vậy được đẩy nhanh, câu chuyện cũng có thêm sức nặng, tạo cảm giác hấp dẫn hơn.

Phim còn nhiều sạn logic nhưng ấn tượng về dàn cảnh

Phim lộ một số hạn chế ở phần cuối. Do tuyến nhân vật đông đảo, lại được phát triển song song, đạo diễn dần hụt hơi khi cố gắng theo sát từng người. Chính vì vậy, dù đẩy được nhân vật tới ranh giới thay đổi về mặt bản ngã, song, mọi thứ vẫn tỏ ra chới với khi cao trào hồi cuối xuất hiện.

Các nhân vật có động cơ, nhưng lại chưa đạt tới đỉnh điểm của sự thay đổi, biến chất. Chính vì vậy, Lật mặt 6 gây tiếc nuối vì còn thiếu độ u tối cần thiết. Để rồi, cách giải quyết mâu thuẫn trọng tâm có phần chưa thuyết phục, không thật.

Lý Hải mang khung cảnh làng chiếu Định Yên lên phim.

Cá biệt, kịch bản phim để lộ khiếm khuyết khi xuất hiện sạn logic. Chẳng hạn như Lộc liều lĩnh chiếm đoạt tấm vé số, nhưng gã lại lớn tiếng thách thức nhóm đòi nợ xé nó ra. Hành trình đuổi bắt cũng khá ngây ngô khi thay vì rình bắt người chạy trốn, họ lại gây náo loạn trong khi miệng không ngừng truy hô “mày đứng lại”. Nhân vật đôi lúc thoại dư thừa: “Mày bị sao vậy?” – ngay sau khi vật lộn và dùng dao đâm chết đối phương,...

Ngoài ra, nhiều tình tiết còn bị kịch hóa, nhiều phen để lộ tính sắp đặt và khiên cưỡng. Đơn cử là cái chết lãng xẹt của An ngay từ đầu phim. Cứ mỗi khi uống rượu, nhân vật sẽ say ngay lập tức và rồi biến cố lại xảy ra. Trải qua quá nhiều trục trặc và rắc rối, nhưng khi có tấm vé số trong tay, nhân vật vẫn có thời gian đứng cự nự bàn luận, đợi nghe điện thoại hay lau ghế trước khi đi vì sợ máu bẩn.

Trước khi thành công đổi vé số lấy tiền, cả nhóm vẫn dừng chân và lại... nhậu. Những tình tiết kiểu như vậy vô hình trung khiến phim giảm đi tính thực tế, chân thật.

Cuối cùng, cú plot-twist ở phần kết có thể khiến nhiều người xem bất ngờ, theo đúng tinh thần mà đạo diễn mong muốn. Tuy nhiên, nó lại bị diễn giải thái quá. Nếu tiết chế hơn, Lý Hải có lẽ đã tạo ra một cú “lật mặt” ấn tượng, cảm xúc hơn.

Bù lại, tâm huyết của anh được thể hiện rõ trong khâu xây dựng bối cảnh khá kỳ công. Đây cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho thương hiệu của đạo diễn. Tấm vé định mệnh có nhiều cảnh quay tại làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp), với mong muốn đưa làng nghề truyền thống Việt Nam lên màn ảnh.

Nghệ thuật dàn cảnh và quay phim cũng là một điểm cộng nhờ tính sáng tạo, trau chuốt hơn các phần trước. Tuy nhiên, âm thanh phim thiếu điểm nhấn, chủ yếu chỉ nhằm “mồi” cảm xúc người xem. Những cảnh quay hành động, rượt đuổi cũng chưa để lại nhiều ấn tượng.

Bàn về diễn xuất, các diễn viên trong phim nhập vai, nhìn chung đều thể hiện tốt dù tác phẩm không có sự tham gia của ngôi sao phòng vé. Trong đó, Quốc Cường có lẽ là cái tên nổi bật nhất, một phần vì diễn viên có nhiều đất diễn nhất, phần khác đến từ bản chất của nhân vật mà anh đảm nhiệm.

Cuốn sách Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình là tập hợp những ghi chép về trải nghiệm của tác giả sau quãng thời gian dài gắn bó với lĩnh vực điện ảnh. "… không rõ nhờ cơ duyên hay sự say mê thôi thúc nào gắn bó đã khiến tôi khó dứt ra được nghiệp truyền nghề trong lĩnh vực này", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.