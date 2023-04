Laptop tại Việt Nam giá giảm mạnh vẫn ế khách

Tuy nhiều chuỗi bán lẻ đã liên tục đưa ra các chương trình giảm giá laptop từ đầu năm nhưng doanh số nhóm hàng này vẫn sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Nhiều mẫu laptop đang được giảm giá sâu lên tới 50%. Ảnh: Thúy Hạnh.

Theo thống kê của GfK, trong 2 tháng đầu năm thị trường laptop tại Việt Nam đang ghi nhận sự sụt giảm mạnh về cả doanh số và doanh thu gần 50% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh số laptop đạt hơn 179.000 chiếc, mang về doanh thu lên tới hơn 3.426 tỷ đồng . Con số này lần lượt giảm 46,2% và 47,8% trong cùng kỳ 2023, chỉ còn hơn 96.000 chiếc và hơn 1.787 tỷ đồng .

Doanh số, doanh thu sụt giảm mạnh

Cũng trong giai đoạn trên, thị phần tại Việt Nam của các nhà sản xuất laptop đã có sự thay đổi rõ rệt. HP và Dell là 2 hãng có mức sụt giảm thị phần đáng kể, lần lượt là 7,3 và 3,7% điểm phần trăm.

Trong khi đó, Apple đã vươn lên vị trí thứ 3 với thị phần 13,1% nhờ sức bán tốt của Macbook Air M1. Thống kê cũng cho thấy tuy thị phần tăng 3,3 điểm phần trăm nhưng khi quy đổi ra giá trị doanh thu, Apple đã hụt thu 34% so với cùng kỳ.

MacBook Air M1 đã giúp Apple thăng hạng thị phần Thị phần của các hãng laptop tại Việt Nam trong giai đoạn 2 tháng đầu năm 2023 (nguồn GfK). Nhãn ASUS HP Apple Dell Lenovo Acer MSI Khác Thị phần 2 tháng đầu năm 2023 % 24.9 16.7 13.1 12.1 12.5 9.7 7.5 3.5

Thống kê từ các chuỗi bán lẻ Việt cho thấy trong giai đoạn 2020-2021 thị trường đã ghi nhận sức mua laptop tăng đột biến do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà thời điểm dịch Covid-19. Tới quý IV/2022, tổng quy mô thị trường laptop đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ, trong khi quý I/2023 dự kiến giảm 35-40%.

Một chuyên gia trong ngành bán lẻ công nghệ chia sẻ, trải qua giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các nhà sản xuất và phân phối laptop chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu. Chuỗi cung ứng toàn ngành đã tăng cường sản xuất 70-80% so với thời điểm trước năm 2020.

"Do quá lạc quan về nhu cầu laptop trong năm 2022, thị trường Việt Nam và toàn cầu đều đang hứng chịu cảnh tồn kho dâng cao. Năm 2023 tuy nguồn cung đã giảm nhưng do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, dự kiến nửa cuối năm sức mua laptop tiếp tục giảm 50% so với năm 2022", vị này cho biết.

Thông tin với Zing, đại diện một doanh nghiệp sản xuất chip xử lý xác nhận lượng laptop tồn kho trên thị trường đang rất lớn. Một số hãng laptop đã kéo dài vòng đời của sản phẩm bằng cách lùi lịch ra mắt các thế hệ tiếp theo.

Khuyến mại liên tục

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho biết sức mua laptop trong năm 2022 đã quay về mức của năm 2019 khiến lượng hàng tồn kho tăng vọt, tương ứng với 10-12 tháng bán hàng. Bước vào năm 2023, khi sức mua tiếp tục hạ nhiệt do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế trong khi lượng hàng tồn kho cao, dẫn tới lượng cung vượt cầu.

Nhằm giải quyết lượng hàng tồn, cải thiện dòng tiền, các chuỗi bán lẻ đều đang phải triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới 30-40% để tìm đầu ra cho laptop.

Các chuỗi bán lẻ liên tục giảm giá nhằm xả hàng sản phẩm laptop. Ảnh: Thúy Hạnh.

Theo ghi nhận của Zing tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn, các chương trình khuyến mãi laptop đang liên tiếp được đưa ra với mức giảm lên tới 50%. Thay vì tập trung vào quảng bá smartphone như giai đoạn trước, các đại lý đang dành không ít ngân sách quảng cáo cho nhóm sản phẩm laptop.

Dễ thấy tại các chuỗi bán lẻ, việc in slogan giảm giá laptop lên đồng phục nhân viên và túi đựng sản phẩm đang ngày càng phổ biến.

Đại diện Thế Giới Di Động cho hay từ đầu năm đến nay, ngành hàng laptop của chuỗi bán lẻ này đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại liên tục nhằm kích cầu thị trường.

"Trong tháng 1 chuỗi có chương trình giảm giá 30% và kèm quà tặng khi mua laptop. Sang tháng 2, 3 và 4 chuỗi liên tục triển khai các chương trình giảm giá laptop 30-50%", vị này chia sẻ.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại FPT Shop. Các chương trình khuyến mãi đối với laptop tại chuỗi này đang được triển khai tuỳ theo thị trường và kế hoạch của ngành hàng.

Đại diện các chuỗi bán lẻ nhận định đây là thời điểm tốt để mua laptop khi nhiều dòng sản phẩm đang giảm giá mạnh, nhiều mẫu bán dưới giá nhập. Bên cạnh đó thị trường cũng đang cần thêm những sản phẩm có thiết kế hoặc tính năng đột phá để mở rộng tới các nhóm khách hàng mới cũng như nhóm khách hàng đã sở hữu laptop có lý do để đổi máy.