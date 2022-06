Lập dự án 'ma', giám đốc Công ty Angel Lina lừa đảo hơn 550 tỷ đồng

Thông qua 2 công ty bất động sản, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền lập 9 dự án "ma" rồi bán nền đất cho hơn 400 người.

Ngày 14/6, theo nguồn tin của Zing, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác Lina, 41 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất vàng Hoàng Gia) cùng 3 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân.

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (trái) bị Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: P.T.

Cáo trạng xác định với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...

Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Khi tìm được khách hàng, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập 9 dự án "ma" gồm: Khu dân cư Nguyễn Thị Tú; Khu dân cư Triều An, liên khu 5-6; Khu dân cư Tây Lân; Khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết; Khu dân cư Hiệp Thành; Khu nhà ở Xuân Thới Thượng; Khu dân cư Làng đại học phường Linh Trung và Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp.

Sau đó, các bị can phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng 558 nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật đất cho 413 cá nhân, qua đó chiếm đoạt 556 tỷ đồng . Trong đó, bà Nhung chiếm đoạt số tiền 524 tỷ đồng , bà Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt 22 tỷ đồng .

Các bị can Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng là các đồng phạm giữ vai trò giúp sức cho Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền khi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết hợp đồng với các bị hại, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án khống.

Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Tuyết Nhung không thành khẩn khai báo, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có đủ căn cứ để xác định bị can đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của bị hại như đã nêu trên.

Bị can Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (bệnh tâm thần) của VKSND TP.HCM nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can này và tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi nào bà Hiền điều trị bệnh xong, cảnh sát sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo theo quy định.