Lãnh Thanh đóng vai thiếu gia, khán giả chê ‘trông quá khắc khổ’

Lãnh Thanh bị nhận xét không phù hợp khi đóng vai thiếu gia trong phim truyền hình “Nơi giấc mơ tìm về”. Hành xử xốc nổi, thiếu trách nhiệm của nhân vật Gia An cũng nhận phản ứng.

Nơi giấc mơ tìm về là dự án mới nhất do đạo diễn Trịnh Lê Phong cầm trịch. Tác phẩm đang phát sóng trên khung giờ vàng, quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội phía Bắc như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trọng Trinh cùng các diễn viên Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu...

Phim xoay quanh câu chuyện của Gia An (Lãnh Thanh) - thiếu gia từng du học ở nước ngoài, khi trở về nước, bị bà nội (NSND Lê Khanh) ép tiếp quản công ty gia đình. Những mâu thuẫn giữa bà Lan và Gia An ngày càng đẩy cao khi người cháu luôn tìm cách né tránh công việc, thiếu trách nhiệm với công ty.

Sau 8 tập, tác phẩm tỏ ra kém sức hút so với các phim truyền hình đang phát sóng cùng thời điểm như Gia đình mình vui bất thình lình hay Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tạo hình lẫn diễn xuất của Lãnh Thanh khi vào vai thiếu gia còn nhiều hạn chế. Đóng vai công tử nhưng nam diễn viên nhận bình luận “trông khắc khổ, không toát ra phong thái nhà giàu”.

Thiếu gia xốc nổi

Trong phim, Gia An thích kinh doanh online, sống phóng túng, ham chơi. Dù không muốn, Gia An phải lên công ty của bà nội thường xuyên để học hỏi công việc kinh doanh thực phẩm sạch và điều hành viện dưỡng lão dưới sự giám sát của Phương (Việt Hoa). Việc luôn bị Phương theo dõi nhất cử nhất động khiến Gia An ngày càng ghét và nảy sinh tâm lý chống đối tiêu cực.

Khi bị bà nội phát hiện chiêu trò, Gia An cho rằng anh đã 27 tuổi và có quyền tự quyết định công việc, tương lai của bản thân. “Cháu lớn rồi, không cần một bảo mẫu. Cháu có công việc mình đang làm, không phải là việc mà bà nhét vào tay cháu. Cháu tự hỏi mình có phải là cháu ruột của bà không”, Gia An phản ứng khi bị bà nội nhận xét hành xử như một đứa trẻ lên ba. Thậm chí, Gia An còn cho rằng bà nội độc đoán và không tôn trọng cháu trai.

Luôn khẳng định bản thân sống ổn với công việc mình đang làm nhưng trên thực tế, việc kinh doanh online của Gia An không được khai thác rõ nét, ngoài chi tiết ở đầu tác phẩm, khi anh gọi điện thoại cho khách hàng quen để bán đồng hồ với giá trên trời. Thái độ tự mãn “chỉ cần 5 phút chém gió, 100 củ rơi vào đầu” của Gia An bị bạn thân cảnh báo “gian dối cẩn thận nghiệp quật”.

Xuyên suốt 7 tập phim, Gia An hiện lên là cậu con trai nhà giàu bất cần, hành xử xốc nổi và thiếu trách nhiệm. Anh luôn tìm mọi cách gây khó dễ với trợ lý Phương. Gia An nhiều lần đi trễ trong các buổi làm việc với đối tác khiến dự án quan trọng của công ty bị đổ bể và gián tiếp ảnh hưởng tới Phương. Thậm chí, Gia An còn thường xuyên miệt thị ngoại hình của Phương. Anh gọi cô là “táo tàu”, “bà cô già”, “mập”… Trong một tình huống, nhân vật này lớn tiếng chê bai trợ lý ngay giữa công ty khiến bà Lan phải chấn chỉnh.

Không chỉ chểnh mảng công việc, Gia An còn là người đàn ông thiếu trách nhiệm trong chuyện tình cảm cá nhân. Ở tập 6, Mai Anh (Minh Thu), bạn gái gắn bó với Gia An hơn một năm trong thời gian du học tại Singapore, tìm cách níu kéo anh sau khi chia tay. Gia An luôn tìm cách né tránh và còn đặt vấn đề thuê Phương đóng vai người yêu. Khi bạn gái cũ tìm đến công ty để nối lại tình xưa, cả hai xảy ra đôi co. Lúc này, bà Lan phải đứng ra để giải quyết vấn đề.

Biến cố ập đến với Gia An khi bà nội bị bệnh, phải nhập viện phẫu thuật. Lúc này, An mới biết hết nội tình công ty và thấu hiểu sự vất vả của bà. Đây có thể là bước ngoặt khiến An thay đổi.

Lãnh Thanh phản hồi ý kiến trái chiều

Vào vai thiếu gia song tạo hình của Lãnh Thanh không phù hợp. Trên nhiều diễn đàn về phim, khán giả nhận xét nam diễn viên trông “khắc khổ”, “quê mùa”, “không toát ra thần thái của công tử nhà giàu”.

“Từ cách đi đứng, nói năng, ăn mặc đều không giống thiếu gia”, “Đạo diễn làm ơn cho nam chính mặc đồ giống công tử nhà giàu chút, “Một áo khoác da màu cam mà nam diễn viên mặc qua mấy tập phim”, “Nhìn Lãnh Thanh như thiếu gia nửa mùa”… là những bình luận từ khán giả.

Ngoài ra, do chưa có kinh nghiệm đóng phim truyền hình, Lãnh Thanh cũng gặp hạn chế về đài từ. Ở một số tình huống, thoại của diễn viên bị chê cứng, thiếu tự nhiên.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, Lãnh Thanh cho biết anh tiếp nhận và lắng nghe những phản hồi khen, chê từ phía người xem sau khi phim lên sóng. Diễn viên thừa nhận khuôn mặt và nét diễn của anh sẽ phù hợp hơn trên những khung hình điện ảnh và kém hiệu quả với phim truyền hình.

“Mọi người hay mặc định rằng thiếu gia là phải ăn mặc sang chảnh, khoe khoang. Nhưng trên thực tế, không phải công tử nhà giàu nào cũng quan tâm đến chuyện áo quần. Ngay từ các tập đầu tiên, mọi người đã thấy nhân vật Gia An tập trung cho việc phát triển kinh doanh, không phải thể hiện bản thân qua thời trang”, Lãnh Thanh nói.

Nam diễn viên nói thêm riêng phục trang cho vai diễn, phần lớn anh tự chuẩn bị. Song do quần áo của anh chủ yếu là đồ mùa hè, không phù hợp với thời tiết lạnh ở Hà Nội. Bản thân nam diễn viên cũng chưa hài lòng về khâu phục trang của anh trong phim.

“Tôi có thấy mọi người nhận xét mình diễn đơ. Nhưng khán giả chỉ nhìn bên ngoài, không thấy được nội tâm nhân vật. Bản thân tôi cũng không so sánh mình với các diễn viên nào khác. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một định hướng và con đường riêng. Thời gian tới, tôi vẫn hoạt động chủ yếu ở TP.HCM chứ không Bắc tiến hoàn toàn. Nếu có vai diễn truyền hình phù hợp, tôi vẫn thử sức”, anh bày tỏ.

Do hạn chế về kịch bản, diễn xuất nhân vật, Nơi giấc mơ tìm về vẫn chưa tạo được hiệu ứng tốt. Ngoài ra, mô-típ thiếu gia chống đối gia đình, sau đó trải qua biến cố và thay đổi rồi đem lòng yêu trợ lý, không còn mới mẻ cũng là điểm trừ khiến sức hút của phim bị giảm sút.