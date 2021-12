Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ: Bộ Y tế không nhập vaccine cận hạn dùng

Thông báo gia hạn thêm 3 tháng sử dụng đối với 2 lô vaccine Pfizer khoảng 2,9 triệu liều khiến nhiều người dân, đặc biệt là một số phụ huynh ở Hà Nội đã bày tỏ ý kiến không đồng thuận.

Trao đổi với Zing sáng 1/12, về phía Bộ Y tế, một lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội), cho biết thông báo gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với 2 lô vaccine Pfizer căn cứ theo phê duyệt của Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) và không phải là điều bất thường.

Nhiều người cho rằng Bộ Y tế nhập vaccine cận date và chậm trễ trong việc thông báo gia hạn sử dụng vaccine. Bởi ngày 25/11, lô vaccine này mới được phân bổ cho các địa phương để tiêm chủng, trong khi hạn dùng trên nhãn là 30/11.

Về điều này, vị lãnh đạo nói: "Trên nhãn vaccine ghi hạn dùng là tháng 11/2021 thì chúng ta phải hiểu hạn sử dụng của lô này là tháng 2/2022, chứ Bộ không nhập vaccine cận date".

Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh cơ quan chuyên môn trên thế giới đã phê duyệt và thông qua việc gia hạn này.

Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao đến ngày 29/11, Bộ Y tế mới phát đi thông báo gia hạn sử dụng với 2 lô vaccine nói trên, vị lãnh đạo này không trả lời.

Bộ Y tế lý giải lô vaccine có hạn dùng ngày 30/11/2021 in trên nhãn sẽ được tự động gia hạn sử dụng đến ngày 28/2/2022. Ảnh: Duy Hiệu.

"Vaccine Pfizer phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ âm sâu theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Do đó, lô vaccine Pfizer này hay tất cả loại vaccine khác nhập về Việt Nam đều đã, đang và sẽ thực hiện bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt", vị này nói thêm.

Zing đặt câu hỏi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nắm được thông tin Hà Nội quyết định tạm dừng một số điểm tiêm sử dụng vaccine từ 2 lô này để kiểm tra lại thông tin phản ánh và chờ ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế hay chưa.

Đại diện Viện đề nghị hỏi ý kiến từ lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội. Còn việc gia hạn dùng với vaccine này, Bộ Y tế đã có văn bản gửi đến các địa phương trước đó. "Việc tạm dừng tiêm vaccine là do quyết định của địa phương và địa phương chịu trách nhiệm", ông nói.

Tối 30/11, sau khi có thông tin trên báo chí về 2 lô vaccine phòng Covid-19 Pfizer có hạn sử dụng cùng ngày, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết từ ngày 22/8, vaccine Pfizer đã được Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) ngày 10/9 thông qua hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Nghĩa là 2 lô vaccine Pfizer 124001 và 123002 nhập về Việt Nam còn hạn sử dụng 3 tháng.

GS.TS Phan Trọng Lân cũng cho biết việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Các lô vaccine Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng sau thời gian FDA và EMA phê duyệt trên.

Trên cơ sở kết luận của FDA và EMA, ngày 30/9, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine của Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Tiếp đó, ngày 22/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản 12926/QLD-KD đồng ý về việc tăng hạn dùng của vaccine phòng Covid-19 Pfizer.

Như vậy, các lô vaccine Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22/10 với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn thì tự động tăng thêm 3 tháng. Tương tự, 2 lô vaccine 124001 và 123002 có hạn dùng đến ngày 28/2/2022.

Ngày 29/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có văn bản hỏa tốc gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố (CDC) về việc gia hạn sử dụng với vaccine Pfizer. Theo văn bản này, 2 lô vaccine 124001 và 123002 có 2.960.100 liều được mua từ ngân sách nhà nước cho CDC các tỉnh để triển khai tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi. Theo thông tin trên giấy xuất xưởng, 2 lô này có hạn sử dụng ngày 30/11.

Căn cứ văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22/10 của Cục quản lý Dược về việc tăng hạn dùng của vaccine Cominaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng đối với lô vaccine có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng so với hạn dùng in trên nhãn) và văn bản số PEZ/1824-2111/REG ngày 29/11 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 2 lô vaccine 124001 và 123002 là ngày 28/2/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

- Các địa phương thông báo đến đơn vị tiêm chủng hạn sử dụng của 2 lô vaccine 124001 và 123002 là 28/2/2022, đồng thời cán bộ tiêm tư vấn kỹ cho người được tiêm chủng, cha mẹ trẻ đầy đủ thông tin, trách hiểu sai về hạn dung của vaccine nói trên.

- Các địa phương khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng.