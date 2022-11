Lãnh đạo Thế Giới Di Động chi chục tỷ đồng đỡ giá cổ phiếu

Hai nhà sáng lập Thế Giới Di Động dự chi hàng chục tỷ đồng để mua cổ phiếu trong bối cảnh thị giá MWG rơi về vùng đáy hơn 2 năm.

Ông Nguyễn Đức Tài - chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa thông báo muốn mua 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian 14/11 đến 13/12. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện người đứng đầu tập đoàn bán lẻ này có sở hữu trực tiếp hơn 34,1 triệu cổ phiếu MWG. Do đó, nếu mua thành công toàn bộ, lượng sở hữu của ông Tài sẽ tăng lên 35,1 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 2,4% cổ phần doanh nghiệp.

Song song đó, Tổng giám đốc MWG Trần Huy Thanh Tùng đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu, theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/11 đến 9/12.

Ông Tùng hiện tại nắm giữ trực tiếp hơn 10,6 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 0,7% cổ phần doanh nghiệp. Nếu mua vào đủ số lượng như đăng ký, tỷ lệ sở hữu của ông tại Thế Giới Di Động sẽ tăng lên 0,8%.

Ông Tài và ông Tùng là 2 thành viên còn lại trong nhóm sáng lập gắn bó với công ty từ ngày đầu thành lập năm 2004 đến nay. Các thành viên sáng lập khác gồm ông Trần Lê Quân, ông Điêu Chính Hải Triều, ông Đinh Anh Huân đều đã rút khỏi vị trí điều hành.

Việc lãnh đạo ra tay mua cổ phiếu trong bối cảnh mã MWG đang lao dốc mạnh theo thị trường. Cổ phiếu này trong 2 phiên gần nhất đã giảm sàn về 42.850 đồng (ngày 7/11), tức mất hơn 40% giá trị sau 2 tháng gần nhất và về lại vùng giá hồi tháng 8/2020.

Tạm tính theo thị giá hôm qua, số tiền ông Tài và ông Tùng dự kiến chi ra để hoàn tất giao dịch lần lượt là khoảng 43 tỷ và hơn 21 tỷ đồng .

Áp lực bán còn đến từ kết quả kinh doanh có phần chậm lại. Doanh thu thuần quý III đạt hơn 32.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 900 tỷ đồng , lần lượt tăng 32% và 15% so với cùng kỳ.

Cũng lưu ý rằng kết quả này đang so sánh trên mức nền thấp của cùng kỳ khi doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do phải đóng hàng trăm cửa hàng để chống dịch. So với các quý liền trước, kết quả trên có chiều hướng đi xuống.

Sau 9 tháng, tổng doanh thu của tập đoàn đạt gần 103.000 tỷ đồng , đạt 73% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của doanh nghiệp mới hoàn thành 55% chỉ tiêu khi đạt gần 3.500 tỷ đồng .

Thế Giới Di Động gần đây còn lên tiếng bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, khẳng định hơn 1.600 tỷ đồng trái phiếu mà doanh nghiệp này đang đầu tư ngắn hạn có tài sản đảm bảo, cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh, đến hạn thanh toán trong 1-3 tháng tới.

Doanh nghiệp khẳng định 80% trái phiếu trong danh mục đang nắm giữ không liên quan ngành bất động sản và 100% trái phiếu không có mối quan hệ nào với các tổ chức, đơn vị đang bị điều tra, nhắc đến gần đây liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.