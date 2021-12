Lãnh đạo ngành y tế miền Tây nói về việc mua kit xét nghiệm Việt Á

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho rằng trong lúc cấp bách, để xét nghiệm sàng lọc F0, địa phương này đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á không qua đấu thầu.

Hai ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bảng hợp đồng mua sinh phẩm, hóa chất phục vụ cho việc phòng, chống dịch Covid-19 giữa Sở Y tế tỉnh Kiên Giang và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á, TP.HCM). Trong hợp đồng này, có 2 sản phẩm trị giá trên 60 tỷ đồng là hóa chất tinh sạch axit Nucleic (17 tỷ) và bộ trang thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (47,4 tỷ).

Theo hợp đồng, thời gian hai bên ký kết là 22/9 và thực hiện đến 31/12. Giá mỗi kit xét nghiệm là 367.500 đồng và số lượng sử dụng là 129.022 sản phẩm.

Trao đổi với Zing, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc xác nhận tỉnh này có sử dụng kit xét nghiệm nCoV của Việt Á với số tiền hơn 50 tỷ đồng . Theo ông Phúc, ngành y tế Kiên Giang sử dụng kit xét nghiệm của Việt Á trong giai đoạn sàng lọc F0 trên diện rộng và cấp bách nên không qua đấu thầu.

“Chúng tôi ngưng sử dụng kit xét nghiệm của Việt Á từ khi kết thúc các sàng lọc vào tháng 10. Giá mua kit xét nghiệm rất rẻ, 365.000 đồng/kit, thấp hơn giá công bố của Bộ Y tế là 105.000 đồng”, ông Phúc nói.

Sản phẩm của Công ty Việt Á. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại Cà Mau, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dũng cho biết tỉnh này chỉ sử dụng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với số lượng hơn 20.000 sản phẩm vào những tháng đầu năm 2021. Khi đó, sinh phẩm để xét nghiệm nCoV không nhiều nên ngành y tế tỉnh Cà Mau buộc phải mua của Công ty Việt Á với giá hơn 400.000 đồng một kit.

“Sau này có nhiều loại sinh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 nên chúng tôi đấu thầu rộng rãi, không sử dụng của Công ty Việt Á nữa”, ông Dũng xác định.

Còn bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết CDC tỉnh này không ký kết hợp đồng với Công ty Việt Á để mua kit xét nghiệm. Tuy nhiên, cấp phó của ông Khải cho biết biết tỉnh sử dụng sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á với giá hơn 350.000 đồng mỗi kit. CDC Sóc Trăng không trực tiếp mua của Việt Á mà thông qua đơn vị thứ 3.

Cán bộ y tế tỉnh Kiên Giang lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân. Ảnh: Phương Vũ.

Một tuần trước, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (41 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á. Ông Việt là một trong 7 người bị Bộ Công an điều tra trong vụ nâng khống giá bán kit xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt (41 tuổi) thành lập. Tháng 3/2020, Việt và thuộc cấp lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương nên đã cùng ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để đơn vị cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bộ Công an cho rằng Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng . Trong đó, Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ.

Một tuần trước, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Việt, Tuyến và 5 người liên quan. Ngày 23/12, Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định và 8 cán bộ ra Hà Nội để điều tra vụ mua kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á.