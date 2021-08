Lãnh đạo Cần Thơ nói gì về dòng xe ùn ứ nhiều ngày qua

Lãnh đạo Cần Thơ cho biết địa phương xem tất cả người từ vùng dịch về như là F1, do vậy việc giao nhận hàng hóa cần kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm.

Trước việc xe vận tải hàng hóa ùn ứ nhiều ngày ở cửa ngõ TP Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã cung cấp một số thông tin với báo chí về vấn đề này.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cho rằng việc đăng ký giao nhận hàng hóa của tài xế giúp lực lượng chức năng của TP có thể hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống dịch và hỗ trợ các phương tiện trong quá trình vận chuyển.

“Đây không phải là thủ tục xin phép, thủ tục hành chính, cũng không phải là giấy phép con. Tất cả những người đăng ký đều được vào địa bàn TP Cần Thơ”, ông Hè khẳng định.

Theo ông, việc giao nhận hàng hóa phải tập trung tại các điểm do TP Cần Thơ quy định. Quan điểm của TP là tất cả người từ vùng dịch về địa bàn TP Cần Thơ xem như là F1, do vậy, việc giao nhận hàng hóa cần kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm.

Hàng nghìn xe ùn ứ khi qua Cần Thơ những ngày qua. Ảnh: Tạ Quang/Lao Động.

Về tình trạng ùn tắc xảy ra trong thời gian qua, đại diện TP Cần Thơ lý giải do các phương tiện đăng ký về Cần Thơ tại cùng một thời điểm quá lớn. Ngoài ra, một số xe vận tải đi ngang địa bàn TP Cần Thơ lại đi vào trung tâm thành phố nhằm rút ngắn quãng đường; thao tác chuyển đổi lái xe với nhau để vận chuyển hàng hóa còn chậm.

Một số xe đi trên quốc lộ qua TP Cần Thơ để về tỉnh khác lại đi chung với luồng xe giao nhận hàng hóa. Để giải quyết vấn đề ùn ứ, lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết sẽ phân luồng chỉ dẫn và hướng dẫn cho các xe trên, đồng thời mở thêm nhiều điểm giao nhận hàng hóa trên địa bàn TP.

TP Cần Thơ cũng sẽ thông tin liên lạc với doanh nghiệp để nắm được lịch trình của các phương tiện, để các phương tiện chọn lựa thời điểm thích hợp tránh ùn tắc.

Trước đó ngày 25/8, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu TP Cần Thơ dừng ngay việc yêu cầu tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành khác đến giao nhận đều phải được đăng ký trước và phải trung chuyển hàng hóa, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông nhấn mạnh các tỉnh đưa thêm các quy định là vi phạm chỉ đạo của Chính phủ. “Chính phủ đã chỉ đạo xe nào đã được cấp mã QR Code chỉ tiền kiểm và hậu kiểm. Nhiều tỉnh miền Tây không lưu thông được vì quy định của Cần Thơ, gây tốn kém chi phí cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng bức xúc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định Cần Thơ cũng như các địa phương khác mà phát sinh thủ tục tăng chi phí, làm khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho lưu thông hàng hóa là không được. Địa phương nào ra quy định trái với chỉ đạo của Thủ tướng, gây khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa thì phải chịu trách nhiệm.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết doanh nghiệp cũng phản ánh gặp nhiều khó khăn trong trung chuyển đến các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

"Doanh nghiệp bao bì cũng phản ánh là xe đã đủ điều kiện phòng chống dịch, đã đăng ký nhưng 2 ngày nay chưa vào được thành phố Cần Thơ", đại diện Bộ Nông nghiệp cho hay.

Phía Bộ Công Thương cho rằng Cần Thơ cũng như các tỉnh không cần phải thực hiện trạm trung chuyển. Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh đang ùn tắc tại Cần Thơ mấy ngày nay nên thành phố cần tiếp thu để xử lý ngay, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa.