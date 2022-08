Làng sách thế giới đang chờ đón những tác phẩm nào?

Sau khi Salma Rushdie công bố tác phẩm mới nhất của mình sẽ được xuất bản vào quý 1 năm sau, nhiều tên tuổi lớn cũng đã công bố cho ra mắt các tác phẩm mới của mình.

Margaret Atwood và tập truyện Old Babes in the Wood

Theo những thông tin mới được công bố, thì Old Babes in the Wood (tạm dịch: Khu rừng của những điều cũ xưa) là tuyển tập truyện ngắn “mang tính cá nhân nhất” của Margaret Atwood, sẽ bao gồm 15 truyện ngắn. Trong số này có những tác phẩm là lần đầu tiên xuất hiện, cũng như những truyện khác đã được in rải rác trước đây.

Nhà xuất bản Vintage của bà cho biết những câu chuyện trong tập sách này sẽ “khám phá toàn bộ chiều sâu cũng như khuếch đại sức ảnh hưởng của những trải nghiệm. Từ hai người bạn bất đồng về quá khứ chung cho đến cách ngăn ai đó tránh xa khỏi cuộc đời mình; từ việc một cô con gái xác định xem mẹ mình có thực sự là phù thủy không cho đến việc ta phải làm gì với những di vật được thừa kế như một thanh kiếm có từ thời Đệ nhị thế chiến”.

Margaret Atwood và 2 tiểu thuyết đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Nói về tác phẩm này, Atwood tiết lộ: “Old Babes in the Wood sẽ là một sự tổng hợp giống như cuộc sống này vậy. Nó chứa các hương vị tồi tệ, cũng như cuộc đời cay đắng". [...]

Như vậy, sau phần tiếp theo của Chuyện người tùy nữ - The Testaments được phát hành và chiến thắng giải Booker vào năm 2019, thì đây sẽ là tác phẩm mới nhất của bà. Tập truyện dự kiến sẽ được phát hành trong năm sau.

Banana Yoshimoto và Dead-End Memories

Người kể chuyện có tầm vóc bậc thầy nổi tiếng trên thế giới đến từ Nhật Bản, Banana Yoshimoto, sắp trở lại với cuốn tiểu thuyết mới được chuyển ngữ, về năm câu chuyện của những người phụ nữ trên hành trình khó khăn trong cuộc đời mình.

Được xuất bản lần đầu tại Nhật vào năm 2003 và chưa từng được chuyển ngữ sang tiếng Anh, Dead-End Memories (tạm dịch: Kí ức chết chóc) cho thấy sức ảnh hưởng của những sự kiện bất ngờ và cách mà con người ta vẫn lặng lẽ khám phá ra cách hồi phục của bản thân mình.

Banana Yoshimoto là một tác giả được yêu thích ở Việt Nam, tập truyện Dead-end Memories của chị sẽ được chuyển ngữ và ra mắt vào đầu tháng 8.

Tác phẩm văn xuôi nhẹ nhàng không chút gò ép này của Yoshimoto nhắc nhở chúng ta rằng một điều kì diệu có thể đơn giản xảy ra như việc có người chia sẻ bữa ăn cùng nhau, và hạnh phúc thì luôn tồn tại nếu ta dành chút thời gian dừng lại và rồi suy ngẫm. Banana Yoshimoto cũng tự gọi đây là “tác phẩm quý giá nhất trong sự nghiệp viết lách của mình”. Cuốn sách sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 9/8.

Abdulrazak Gurnah và Afterlives

Là tác phẩm đầu tiên sau khi chiến thắng giải Nobel Văn chương năm 2021 của Abdulzarak Gurnah, Afterlives (tạm dịch: Những kiếp sau) là cuốn tiểu thuyết sâu rộng băng qua nhiều thế hệ, để nói về sự thay đổi, mất mát, tình yêu… lấy bối cảnh cuộc chiến chống lại quá trình thực dân hóa tàn bạo ở Đông Phi.

Khi mới chỉ là một cậu bé, Ilyas đã bị quân Đức ở các thuộc địa bắt khỏi cha mẹ mình trên bờ biển phía đông châu Phi. Sau nhiều năm xa cách, định mệnh đã xui khiến anh chiến đấu chống lại những người đồng hương. Từ chiến trận trở về, anh tìm kiếm cha mẹ và người em gái Afiya bấy giờ đã bị bắt đi để làm nô lệ.

Nhà văn đoạt giải Nobel văn chương 2021 Abdulrazak Gurnah và tác phẩm mới nhất của mình sau khi thắng giải Afterlives.

Trong hành trình đó, anh gặp Hamza, người cũng trở về sau cuộc chiến tranh với đầy vết sẹo trong cơ thể và linh hồn mình. Khi những người trẻ này tìm về nguồn cội và dần yêu nhau, số phận của họ ngày càng gắn chặt với nhau. Trong khi đó, bóng đen của một cuộc chiến mới trên lục địa khác đang phủ lên họ, đe dọa một lần nữa cướp đi những gì thân quen.

Tờ TIMES nhận định đây là cuốn tiểu thuyết “khám phá những gì còn và mất dưới danh nghĩa sinh tồn”, trong khi Lit Hub thì cho rằng đây là cuốn sách “hấp dẫn và cần thiết”. Tác phẩm sẽ được phát hành vào ngày 23/8.

Mohsin Hamid và The Last White Man

Là cuốn sách hay nhất của mùa hè này do các tờ TIMES, Elle, Entertaiment Weekly… bình chọn, The Last White Man (tạm dịch: Người da trắng cuối cùng) của Mohsin Hamid có “tầm nhìn phi thường về các khả năng tiềm ẩn của con người”, như các nhà phê bình nhận định.

Một buổi sáng nọ, một người đàn ông thức dậy và thấy mình đã biến đổi. Qua đêm, làn da của Anders trở nên sẫm màu và hình ảnh phản chiếu trong gương dường như là của một người xa lạ. Lúc đầu, anh chỉ chia sẻ bí mật này với Oona, một người bạn cũ và là người yêu hiện tại của anh.

The Last White Man được rất nhiều tạp chí bình chọn là sách hay nhất hè này. Trước đó, Thoát đến phương Tây của anh cũng đã ra mắt tại Việt Nam.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, báo cáo về các sự kiện tương tự bắt đầu xuất hiện. Trên khắp đất nước, mọi người bỗng nhiên thức dậy trong những hóa thân mới, và không thể biết hàng xóm, bạn bè hay gia đình…. sẽ chào đón mình ra sao. Ở nhiều người, như cha của Anders và mẹ của Oona, cảm giác mất mát đã đi kèm cùng tình yêu sâu sắc. Khi mối quan hệ giữa Anders và Oona ngày càng đắm chìm, sự thay đổi đã mang một sắc thái khác: cơ hội cho một khả năng tái sinh - để nhìn lại mình, mặt đối mặt, một lần nữa.

Từ tác giả của cuốn sách bán chạy Thoát đến phương Tây đã được đề cử giải Booker, The Last White Man là một câu chuyện kể về tình yêu, sự mất mát và hành trình khám phá bản thân trong một thời kì thay đổi đáng lo ngại. Tờ Oprah Daily nhận định đây là tác phẩm “sôi nổi, phấn chấn… tái hiện lại Hóa thân mang tính biểu tượng của Kafka trong thời đại phân biệt chủng tộc ngày nay”. Tác phẩm sẽ được phát hành vào ngày 2/8 tới.

Julian Barnes và Elizabeth Finch

Elizabeth Finch là cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ và toàn diện về một tình yêu đơn phương thuần khiết. Theo đó, tác phẩm này xoay quanh một nhân vật khắc kỉ, Giáo sư Elizabeth Finch, thông qua giọng kể của Neil, người kể chuyện.

Neil đã tham gia lớp học “Văn hóa và Văn minh” của giáo sư Finch, nơi không chỉ dành riêng cho sinh viên đại học mà còn là cho người lớn ở mọi lứa tuổi. Bằng các bài học, Neil bị thu hút bởi trí tuệ của Finch. Trong khi các mối quan hệ cá nhân khác trôi tuột ra khỏi tầm tay, thì việc gặp gỡ Elizabeth và sức ảnh hưởng của cô vẫn rất quan trọng với Neil, ngay cả sau khi cô đã qua đời.

Elizabeth Finch của nhà văn Julian Barnes sẽ được ra mắt trong trung tuần tháng 8. Một tác phẩm của ông đã được chuyển ngữ tiếng Việt là Nghe mùi kết thúc.

Ở Elizabeth Finch, chúng ta thấy lại những gì mà mình đã từng yêu mến ở Barnes: con mắt tinh ranh xoáy sâu vào những khía cạnh phi chính thống của thứ tình yêu có thể có giữa hai con người. Là tác phẩm đến từ nhà văn có sách bán chạy, là chủ nhân của giải Booker cho Nghe mùi kết thúc, Elizabeth Finch tạo nên một nỗi hoài nhớ ngay cả khi “mọi nhân vật khác mà tôi từng gặp đang dần phai nhạt”, như John Self từ tờ The Times nhận định. Tác phẩm sẽ lên kệ vào ngày 16/8.