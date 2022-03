Làng nghệ sĩ ở Hàn Quốc

Ngoài Hyun Bin, Son Ye Jin, có nhiều người nổi tiếng lựa chọn sống ở khu Achiul là Han So Hee, Oh Yeon Yeo, Park Jin Young và Jo Sung Mo...

Theo SCMP, thời gian gần đây, truyền thông Hàn Quốc nhắc nhiều đến khu phố ở phía đông Seoul là Achiul (Guri, tỉnh Gyeonggi). Đây được coi là nơi "ẩn náu" của nhiều ngôi sao hạng A hàng đầu Hàn Quốc.

Achiul được đánh giá là nơi có vị trí đắc địa, nằm cạnh khu vực đồi núi yên bình. Di chuyển từ Achiul tới trung tâm thủ đô Seoul chỉ mất khoảng 30 phút lái xe. Hiện nay, Achiul được gọi là "làng nghệ sĩ" khi ngày càng có nhiều ngôi sao lựa chọn nơi này để sống.

Hyun Bin và Son Ye Jin sống ở căn penthouse trị giá 4,3 triệu USD

Sau đám cưới, Hyun Bin, Son Ye Jin sẽ chuyển về sống tại Achiul. Lễ trọng đại của cặp sao dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3. Theo truyền thông, cặp sao Crash Landing On You đã mua căn penthouse trị giá 4,3 triệu USD ở Achiul vào năm 2020.

Ngôi nhà của vợ chồng Hyun Bin được thiết kế với cửa kính rộng trải dài từ trần đến sàn nhà. Căn hộ theo phong cách hiện đại, ấm cúng.

Phòng khách trong căn penthouse ở Achiul của Hyun Bin và Son Ye Jin. Ảnh: SCMP.



Han So Hee mới mua nhà 1,6 triệu USD

Hàng xóm của Hyun Bin và Son Ye Jin có Han So Hee - nữ diễn viên được chú ý trong vài năm gần đây sau vai diễn người thứ ba ở Thế giới hôn nhân. Mới nhất, Han So Hee vào vai nữ chính trong My Name.

SCMP nhận định sự nghiệp diễn xuất thành công giúp Han So Hee có khối tài sản không nhỏ. Tháng 12/2021, nữ chính My Name mua ngôi nhà trị giá 1,6 triệu USD ở Achiul và chi trả bằng tiền mặt, theo Allkpop.

Ngôi sao khác cũng lựa chọn Achiul để sống là Oh Yeon Seo. Bước chân vào Kbiz từ năm 15 tuổi, Oh Yeon Seo tạo dựng được tên tuổi của mình với sự nghiệp diễn xuất nhờ những vai chính trong Jang Bo-ri is Here! (2014), Shine or Go Crazy (2015), My Sassy Girl (2017), Love with Flaws (2019-20) và Mad for Together (2021).

Với khối tài sản ròng ước tính khoảng 5 triệu USD , Oh Yeon Seo không khó để sở hữu căn hộ ở Achiul. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp ngôi nhà của mình. Căn hộ của Yeon Seo thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều nội thất tiện nghi đắt đỏ.

Han So Hee, Oh Yeon Seo đang sống tại Achiul. Ảnh: SCMP.

Ca sĩ, nhạc sĩ Park Jin Young lần đầu ra mắt vào năm 1994 với một album solo. Sau đó, ông thành lập công ty quản lý của riêng mình là JYP Entertainment. Từ đó, Jin Young thành công hơn nữa với vai trò nhà sản xuất, nuôi dưỡng, quản lý nhiều ca sĩ hàng đầu Kpop như Bi Rain, Wonder Girls, 2PM và Boy Story.

Hiện nay, Park Jin Young được coi là một trong những gương mặt quyền lực nhất showbiz Hàn. Hiện tại, ông chủ JYP Entertainment đang sống ở căn hộ trong khu Achiul. Ngôi nhà của Jin Young có sân bóng rổ, phòng tập thể hình và phòng thu âm riêng.

Cùng với Hyun Bin, Son Ye Jin và nhiều ngôi sao khác, ca sĩ nhạc pop ballad Jo Sung Mo cũng là cư dân của khu cao cấp Achiul. Anh là một trong những người có nhiều album bán chạy nhất Hàn Quốc. Vợ của anh là người mẫu, nhà thiết kế Goo Min Ji.