Lana Del Rey ra album đáp trả dư luận

Nữ ca sĩ người Mỹ thông báo kế hoạch phát hành album mới, đồng thời thách thức các cáo buộc chiếm đoạt văn hóa và lãng mạn hóa bạo hành gia đình nhắm vào cô.

Music-News đưa tin chỉ vài ngày sau khi phát hành album thứ bảy, Chemtrails Over the Country Club, Lana Del Rey đã thông báo kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Nữ ca sĩ cho biết album thứ tám của cô, Rock Candy Sweet, là lời đáp trả các cáo buộc chiếm đoạt văn hóa và lãng mạn hóa bạo hành gia đình nhắm vào mình.

Bìa album Chemtrails Over the Country Club mới phát hành hôm 19/3 của Lana Del Rey. Ảnh: Interscope.

Thông tin được Lana Del Rey xác nhận bằng bài đăng qua chức năng story của Instagram. Hôm 22/3, nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh chụp màn hình một bài báo của Harper’s Bazaar hồi tháng 1 mang tiêu đề Lana Del Rey can’t qualify her way out of being held accountable (tạm dịch: Lana Del Rey không thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm).

Nữ ca sĩ viết đè lên bức ảnh: “Xin cảm ơn dư luận thêm một lần nữa vì những bài báo kiểu này, cũng như nhai đi nhai lại điệp khúc sự nghiệp của tôi được xây dựng trên nền tảng chiếm đoạt văn hóa và lãng mạn hóa bạo lực gia đình. Tôi sẽ tiếp tục thách thức quan điểm này bằng album tiếp theo, dự kiến ra mắt ngày 1/6 với nhan đề Rock Candy Sweet".

Trong một bài đăng story khác, Lana Del Rey chia sẻ ảnh chụp màn hình một đoạn trong bài báo của Harper's Bazaar, tô đậm những dòng bình luận lời ca sĩ phát biểu hồi tháng 1 về bìa album Chemtrails Over the Country Club. Nữ ca sĩ đã nói: “Có những người da màu trên bìa đĩa này”.

Sau đó, cô giải thích rõ những gì mình từng phát biểu: “Tôi đoán trước được những gì mọi người sẽ nói. Do đó, khi họ bắt đầu cất lời, tôi đã đáp trả như sau, ‘Tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng phân biệt chủng tộc không phải một trong số đó. Không phải. Bạn không thể đem tội đó đổ vấy cho tôi”.

Nữ ca sĩ ghi Video Games đè lên bức ảnh: “Đúng đó. Tôi sẽ không cần phản ứng, nếu ngay từ đầu chẳng ai buông lời chỉ trích nhắm vào album. Nhưng các người đã làm. Và giờ tôi muốn trả đũa”.