Lana Del Rey phát hành album mới

Nữ ca sĩ người Mỹ tung ra album phòng thu mới mang tựa đề “Chemtrails over the Country Club” hôm 19/3.

Music-News đưa tin sau nhiều lần trì hoãn, Lana Del Rey đã phát hành album phòng thu thứ bảy mang tên Chemtrails over the Country Club hôm 19/3. Đây là đĩa nhạc tiếp theo sau Norman F***ing Rockwell! (2019) của nữ ca sĩ người Mỹ.

Album mới gồm 11 ca khúc. Hai trong số này từng được phát hành dưới dạng đĩa đơn là Let Me Love You Like a Woman và Chemtrails over the Country Club.

Đĩa nhạc mới của Lana Del Rey có sự góp giọng của Zella Day và Weyes Blood trong ca khúc cuối, For Free. Đây là bản cover nhạc phẩm do Joni Mitchell từng sáng tác và thể hiện năm 1970.

Hình ảnh cổ điển của Lana Del Rey trong album mới. Ảnh: Conway Recording.

Bên cạnh việc phát hành album mới, Lana Del Rey gần đây còn úp mở về một album gồm toàn bản cover nhạc country và folk. Hướng đi này khiến nữ ca sĩ vấp phải không ít hoài nghi từ khán giả. Tuy nhiên, chủ nhân bản hit Video Games cho biết âm nhạc của cô vốn luôn mang chất country từ trước tới nay.

Mới đây, Lana Del Rey thú nhận: “Tôi đã nghe lại Ride và Video Games rồi nghĩ, chúng mang hơi hướm country đấy chứ. Cả hai chắc chắn không phải nhạc pop rồi. Có thể cách hòa âm khiến Video Games nghe giống nhạc pop, nhưng chắc chắn ca khúc mang đặc trưng của văn hóa Mỹ.

Do đó, hãy chờ xem mọi thứ phát triển ra sao. Tất nhiên tôi sẽ không đưa pedal steel guitar vào mọi bài hát, nhưng tôi cảm thấy mình sáng tác trôi chảy hơn ở thể loại này”.