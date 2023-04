Làn sóng phản đối tác giả sách ăn khách Colleen Hoover

Nổi tiếng nhanh chóng nhờ mạng xã hội, nữ tác giả Mỹ Colleen Hoover đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và phản ứng dữ dội.

Colleen Hoover có rất nhiều tác phẩm ăn khách năm 2022. Ảnh: Book Riot.

Theo trang Book Riot, tại các hiệu sách khắp nước Mỹ, sách của Colleen Hoover luôn ở trên các kệ sách bán chạy nhất. Và không chỉ là một hay hai cuốn. Năm 2022, 6 trong số 10 cuốn sách bán chạy nhất của năm là tiểu thuyết của Colleen Hoover.

Sự nổi tiếng của bà một phần không nhỏ nhờ vào lượng người theo dõi trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nhóm Facebook Colleen Hoover's CoHorts và trên TikTok. Rất nhiều người hâm mộ đã biết và yêu thích Hoover nhờ sự hiện diện trên TikTok.

Mặt trái của sự nổi tiếng quá nhanh

Nhưng có một mặt trái đối với sự nổi tiếng đột ngột và bất ngờ của Hoover. Tác giả này cũng phải nhận rất nhiều lời chỉ trích và phản ứng dữ dội.

Vào tháng 1 năm nay, Colleen Hoover thông báo trên mạng xã hội rằng cuốn tiểu thuyết nổi tiếng It Ends With Us của bà sẽ được chuyển thể thành sách màu. Ngay lập tức, mọi người tìm đến TikTok để bày tỏ sự lo ngại của họ về một cuốn sách màu có thể có nhiều nội dung tiêu cực. Một số người hâm mộ thậm chí còn tuyên bố rằng sẽ không còn ủng hộ tác phẩm của Hoover sau một quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Xét cho cùng, It Ends With Us là một câu chuyện về bạo lực gia đình, và những cảnh màu trong một cuốn sách về bạo lực gia đình không được lòng mọi người.

Cuối cùng, ý tưởng này bị thu hồi và Colleen Hoover đã đưa ra lời xin lỗi: “Tôi nghe các bạn và tôi đồng ý. Không bào chữa gì. Tôi đã liên hệ với nhà xuất bản để cho họ biết rằng tôi không muốn tiếp tục ý tưởng mới. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ tôn trọng và có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, sự việc đã xảy ra không thể rút lại. Và ý tưởng cuốn sách màu của Colleen Hoover chỉ là một trong những làn sóng phản ứng dữ dội gần đây đối với tác giả nổi tiếng này. Rất lâu trước khi người hâm mộ của Hoover lên tiếng phản đối sách màu, nhiều độc giả đã đăng video trên BookTube đặt câu hỏi về nội dung có vấn đề trong tiểu thuyết của Hoover. Nhiều tác phẩm lãng mạn của tác giả này chia sẻ về các mối quan hệ lạm dụng và độc hại.

Nữ tác giả bị chỉ trích về nội dung độc hại trong tác phẩm. Ảnh: The Guardian.

Những lời chỉ trích thậm chí đã lan rộng ra báo chí. “Cách tốt nhất để mô tả một cuốn sách của Colleen Hoover là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho người lớn chứa đầy những cảnh khó chịu, những nhân vật đáng thất vọng và những câu thoại ngô nghê mà Hoover rõ ràng muốn đưa chúng trở thành những câu trích dẫn phổ biến được đăng lại trên Pinterest”, Kelly Schwint viết cho tờ Observer.

Một số người thậm chí còn ghi nhận mức độ nổi tiếng của Hoover trên TikTok là bằng chứng cho thấy các bài đánh giá của BookTok là không đáng tin cậy. “Mạng xã hội có xu hướng đặt sự tiện lợi và hợp thời trang lên trên chất lượng”, một người đánh giá trên Distractify viết.

Bên cạnh nội dung các cuốn sách, cuộc sống cá nhân của Colleen Hoover cũng trở thành tâm điểm trong những lời chỉ trích gần đây. Vào ngày 12/2/2022, một người dùng Twitter có tên @theonottlovebot đã chia sẻ về gia đình của Colleen Hoover: “Con trai bà ấy cũng quấy rối tình dục tôi còn bà ấy đã chặn tôi khi tôi lên tiếng về điều đó với bà”. Trong một dòng tweet thứ hai, người dùng này giải thích thêm: “Nói tóm lại, chúng tôi từng là bạn trên [Snapchat]… tôi lúc đó 16 tuổi và cậu ta hoàn toàn biết tôi bao nhiêu tuổi vì tôi luôn nói về việc tôi vẫn còn đi học”.

Colleen Hoover đã giải quyết các cáo buộc này trên trang Facebook CoHorts của bà: “Những điều được nói về con trai tôi là không chính xác. Mọi người đang bình luận rằng tôi đã chặn một cô gái vì đã thông báo cho tôi rằng con trai tôi tấn công tình dục cô ấy hồi 16 tuổi. Điều này hoàn toàn không xảy ra, và đây thậm chí không phải là điều người này nói ban đầu… Chúng tôi đã thảo luận về mọi thứ, tôi xin lỗi cô ấy và cảm ơn cô ấy vì đã chú ý đến điều này, đồng thời tôi đề nghị gửi cho cô ấy địa chỉ nhà riêng và thông tin luật sư của chúng tôi nếu cô ấy cần. Tôi quy trách nhiệm cho con trai mình vì đã gửi một tin nhắn không phù hợp cho cô ấy. Tôi đã giải quyết vấn đề đó trực tiếp với cô ấy và với con trai tôi”.

Có vẻ như Colleen Hoover càng nổi tiếng thì càng có nhiều người đặt câu hỏi về tính “hợp lý” của sự nổi tiếng đó. Các cuốn sách bán chạy nhất của Hoover có xứng đáng không? Và có lẽ quan trọng hơn, Hoover có phải chịu trách nhiệm khi viết những cuốn sách như vậy hay không? Có nên hạn chế nội dung các tác giả có thể viết ra? Và liệu Colleen Hoover có được tha thứ vì đã viết những tác phẩm gây tranh cãi như vậy hay không?

Bản chất tác phẩm của Hoover

Theo Boot Riot, sách của Colleen Hoover có cốt truyện lố bịch và các nhân vật của bà thậm chí còn có những cái tên còn lố bịch hơn (Lily Bloom (tiếng Việt là hoa ly nở), nhân vật chính trong It Ends with Us, sở hữu một cửa hàng hoa? Tuy nhiên, về mặt nội dung, cần xem xét cả mặt tích cực và tiêu cực.

Đầu tiên, không ai đọc tác phẩm của Colleen Hoover và thực sự nghĩ rằng nên vận hành các mối quan hệ của họ tương tự. Nhà bình luận Chels Upton đã viết trong một bài báo trên Slate về sự ghét bỏ đối với sách của Colleen Hoover: “Nhiều nhà phê bình nói rằng họ lo ngại về tác động của việc mô tả lạm dụng đối với những độc giả là phụ nữ trẻ và cho rằng họ dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dường như không có bằng chứng nào cho thấy độc giả của Colleen Hoover đang tìm cách lặp lại những câu chuyện đó trong cuộc sống của chính họ”.

Tuy nhiên, các tác phẩm của Hoover dường như cũng đang “quảng bá những ý tưởng tồi tệ về phụ nữ và giá trị bản thân của người phụ nữ”. Có thể thấy Hoover cũng ít coi trọng các nhân vật nữ của bà. Thậm chí, nhiều nhân vật nữ không nhận được sự hỗ trợ từ những người phụ nữ khác khi gặp khó khăn. Và giống nhà phê bình trên tờ Ms. Magazine, cách miêu tả hành vi lạm dụng và độc hại của Hoover có thể khiến nhiều độc giả thích thú.

Dù độc giả đánh giá tích cực hay tiêu cực về sách của Hoover thì trong thời đại mục tiêu cuối của các sản phẩm là doanh số bán ra thì sự quan tâm, dù theo cách nào, đều giúp gia tăng doanh thu và giúp Hoover tiếp tục nổi tiếng. Dù muốn hay không, hiện tại, nhiều độc giả đã là một phần trong cộng đồng làm giàu cho Colleen Hoover.