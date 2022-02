Làn sóng Omicron tấn công showbiz Hàn

Hàng chục người nổi tiếng Hàn Quốc mắc Covid-19 chỉ trong thời gian ngắn. Đây là đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất tại showbiz Hàn.

Ngày 24/2, tờ Herald Corp đưa tin nam diễn viên Park Seo Joon mắc Covid-19. Cùng ngày, diễn viên Shin Hye Sun, Lee Jun Young và ca sĩ Solar (MAMAMOO) xác nhận nhiễm virus.

The Korea Times ước tính có hơn 30 người nổi tiếng Hàn Quốc mắc Covid-19 chỉ trong 10 ngày qua. Kể từ cuối tháng 12/2021, số ca nhiễm trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc tăng vọt. Hàng loạt nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như BTS, Seventeen, Kep1er, The Boyz, Momoland, TXT, Brave Girls, Enhypen, Oh My Girl, ATEEZ, ITZY, iKON, VIVIZ, Treasure và Super Junior xác nhận có thành viên mắc Covid-19.

Đặc biệt, một số nhóm nhạc, điển hình như Cravity, phải đối mặt với không ít thiệt hại khi toàn bộ thành viên trong nhóm trở thành F0.

Hàng loạt thần tượng Kpop nổi tiếng xác nhận mắc Covid-19 chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Naver.

Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch, các nghệ sĩ thường xuyên phải dừng hoạt động, hủy bỏ hoặc tạm hoãn lịch trình. Mới đây, nhóm nhạc nữ tân binh NMIXX buộc gián đoạn mọi sự kiện quảng bá cho album đầu tay của họ, Ad Mare, sau khi một số thành viên nhiễm Covid-19.

Không chỉ thần tượng, nhiều diễn viên, MC và danh hài nổi tiếng tại Hàn Quốc liên tục nhận kết quả xét nghiệm dương tính, như Jung Il Woo, Jo Se Ho, Kim Jong Kook, Ji Suk Jin, Yang Se Chan, Haha và Kim Jong Min.

Tính đến ngày 24/2, chưa có người nổi tiếng nào gặp triệu chứng nghiêm trọng, tuy nhiên, một số người nhiễm virus khi đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe khác.

Đầu tháng 2, nam ca sĩ Ji Min (BTS) được xác nhận hồi phục hoàn toàn sau Covid-19. Trước đó, vào tháng 1, anh nhận kết quả xét nghiệm dương tính giữa lúc thực hiện phẫu thuật ruột thừa. Ngoài ra, vào tháng 2, ngôi sao Parasite Park So Dam tiết lộ cô mắc Covid-19 trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Tuần trước, Hàn Quốc ghi nhận hơn 100.000 ca dương tính chỉ trong một ngày. Với tỷ lệ tiêm chủng cao, tỷ lệ tử vong thấp và các biện pháp giãn cách xã hội, chính quyền địa phương khẳng định tình hình dịch bệnh của đất nước hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Từng có nhiều đợt lây nhiễm Covid-19 bùng phát tại nền giải trí Hàn Quốc, tuy nhiên, SCMP cho biết làn sóng dịch hiện tại gây ra ảnh hưởng nặng nề nhất.