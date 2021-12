Làn sóng di cư đến Dubai của giới siêu giàu

Kể từ lần đầu tiên mở cửa lại với du khách vào mùa hè năm ngoái, Dubai đã biến mình thành điểm nghỉ dưỡng an toàn và thuận tiện cho việc kinh doanh, làm việc trong lúc dịch bệnh.

Sau làn sóng người giàu chạy đến trốn dịch, Dubai (UAE) - thành phố với những tòa nhà chọc trời và bãi biển ở Vịnh Ba Tư đang tiếp tục thu hút nhóm lắm tiền, giới doanh nhân và khách du lịch đến tận hưởng cuộc sống “bình thường mới” bất chấp đại dịch vẫn trên đà diễn biến phức tạp, theo Wall Street Journal.

Lý do đằng sau sự hấp dẫn này là UAE có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thuộc loại cao nhất thế giới (90%), cùng với tỷ lệ lây nhiễm thấp, chính sách biên giới mở và không tính thuế thu nhập cá nhân.

Các quán bar, nhà hàng và khách sạn của thành phố chật kín, giá bất động sản tăng cao, còn nhân viên đang trở lại văn phòng.

Giới doanh nhân đến từ châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc và Nga ráo riết mua nhà ở Dubai nhằm tìm kiếm cuộc sống chất lượng hơn trong lúc đại dịch làm xáo trộn mọi thứ ở quê nhà.

Ngay cả khi biến thể Omicron đang gây xáo trộn thị trường và buộc nhiều nước phải siết chặt di chuyển, Dubai vẫn duy trì chiến lược kinh tế mở, tiếp tục chào đón lực lượng lao động quốc tế lưu động đến nơi này ngày càng tăng.

Người giàu tiếp tục đổ về

Ngày 7/12, UAE công bố áp dụng quy định mới về ngày làm việc chính thức trong tuần. Thay vì từ chủ nhật tới thứ 5 như trước để phù hợp với lễ cầu nguyện của người Hồi giáo, nước này chuyển sang từ thứ 2 đến thứ 6.

Động thái này phục vụ mục đích thu hút doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài và người dân từ các nước khác tới Dubai sinh sống, làm việc. Trong năm nay, ước tính có hàng nghìn triệu phú đã chuyển tới đây và số giấy phép kinh doanh được cấp tăng gần 70%.

Scot Drummond (Anh), doanh nhân bất động sản, chuyển mảng kinh doanh từ Anh và Bồ Đào Nha sang Dubai sau kỳ nghỉ 2 tuần tại đây vào hồi tháng 1.

“Hầu hết châu Âu đóng cửa, nhưng Dubai hoàn toàn mở”, người đàn ông 57 tuổi nói.

Chính quyền Dubai tự quảng bá hình ảnh điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trong đại dịch. Ảnh: Reuters.

Drummond nhanh chóng thành lập công ty, xin giấy phép cư trú và đặt phòng tại một khách sạn 5 sao có ưu đãi giảm giá cho dân ngoại quốc. Ông cũng được tiêm vaccine Covid-19 trong khi nếu ở Anh, ông sẽ phải chờ lâu.

Một số cư dân mới của Dubai nói rằng họ xem thành phố này “như một thiên đường”, với các điều kiện thoải mái hơn nhiều, so với Singapore vẫn áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt với khách du lịch, làn sóng dịch bệnh vẫn lên xuống thất thường ở châu Âu còn tỷ lệ tội phạm ở New York đang ở mức cao.

Trong vài năm đổ lại, Dubai nói riêng và UAE nói chung thông qua nhiều luật mới nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong mắt người nước ngoài, nổi bật nhất là chương trình visa 10 năm và đơn giản hóa việc sở hữu công ty.

“Đại dịch là thời điểm hoàn hảo để Dubai cạnh tranh với các thành phố toàn cầu lâu đời hơn”, Alastair Glover, luật sư tư nhân làm việc cho chi nhánh Dubai của hãng Trowers & Hamlins, nói.

Dubai mở cửa trở lại cho khách du lịch từ tháng 7/2020. Ảnh: Pinterest.

Khách sạn, nhà hàng kín chỗ

Tính đến tháng 10, giá bất động sản ở Dubai đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, theo công ty tư vấn Knight Frank. Nền kinh tế phi dầu mỏ của UAE đang tăng trưởng ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2019, theo chỉ số IHS Markit.

Những người chuyển đến Dubai không ngần ngại vung tiền mua những ngôi nhà to đẹp. Theo Knight Frank, doanh số bán nhà trị giá ít nhất 10 triệu USD hiện chiếm 7% giá trị của tất cả giao dịch, so với mức trung bình dài hạn là 2%.

Số lượng các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở Dubai đã tăng lên 54.000 người vào tháng 6, từ 52.000 người vào tháng 12 năm ngoái, theo New World Wealth, một công ty nghiên cứu ở Nam Phi chuyên theo dõi sự giàu có và di chuyển của các triệu phú.

“Các khách hàng triệu phú công nghệ hay tiền điện tử còn rất trẻ tuổi. Họ ăn mặc như dân chơi thể thao và yêu cầu bạn tìm một ngôi nhà nào đó có giá ít nhất 10 triệu USD . Nó thực sự ấn tượng”, Khadija El Otmani, làm việc cho một đại lý nhà đất, bày tỏ.

Du lịch cũng đóng vai trò quan trọng. Kể từ ngày 1/10, khoảng 5,6 triệu du khách đã tới Hội chợ triển lãm thế giới Expo 2020 tại Dubai. Tỷ lệ đặt phòng khách sạn cũng cao nhất từ năm 2018 với công suất phòng trung bình 81%, theo hãng tư vấn STR.

Shipper chạy đua trên đường phố Dubai để hoàn thành số lượng đơn hàng lớn. Ảnh: AP.

Theo dữ liệu của Google do công ty bất động sản CBRE tổng hợp, sự di chuyển của người dân cho các mục đích giải trí đã tăng 20% ​​ở Dubai so với trước đại dịch. Ở New York, London, Singapore và Tokyo, con số vẫn ở dưới mức trước khi Covid-19 xuất hiện.

Tại Sushi Samba, một nhà hàng mới trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah, thực khách phải nằm trong danh sách chờ 1 tháng mới đến lượt. Còn ở Aura, một quán bar trên tầng 50 có bể bơi vô cực cao nhất thế giới, khách đã đặt kín chỗ hết tháng 12.

“Tôi chưa bao giờ thấy việc đặt chỗ nhà hàng lại khó như lúc này”, Kunal Savjani, một nhà đầu tư mạo hiểm chuyển đến Dubai từ London vào năm 2014 cho biết.

Tuy nhiên, “bóng ma” từ biến chủng Omicron vẫn còn đó. Bất kỳ sự sụt giảm nào đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ làm tổn hại đến sự phát triển của thành phố.

Dòng tiền đổ vào Dubai cũng làm gia tăng sự bất bình đẳng. Ở nơi người lao động nhập cư từ Nam Á, châu Phi và Philippines làm việc nhiều giờ với mức lương ít ỏi để phục vụ giới siêu giàu, chi phí sinh hoạt đang ngày một tăng. Số lượng lao động chân tay như shipper, tài xế taxi, phục vụ bàn có khả năng thiếu hụt trong tương lai.