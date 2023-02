Làn sóng 'đại từ chức' đang biến thành 'đại hối hận'

80% người nhảy việc ước rằng họ đã không từ bỏ công việc cũ. Gen Z là những người hối hận nhất.

Nhiều người hối hận vì nhảy việc, muốn trở về công ty cũ. Ảnh: Pexels.

Sau làn sóng đại từ chức (Great Resignation) trong năm 2021, nhiều người bắt đầu nhận thấy nhảy việc mang lại rất ít lợi ích. Các chuyên gia về lương và nhân sự của công ty Paychex phát hiện 80% những người bỏ việc để tìm công việc mới đã hối hận về quyết định này, theo Fortune.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, số vị trí đang tuyển nhân viên và số nhân viên nghỉ việc đều đạt mức cao kỷ lục trong thời kỳ đại dịch. Ước tính, 4,5 triệu người nghỉ việc trong tháng 11/2021 và hơn 11 triệu cơ hội việc làm mở ra vào tháng 12 trong năm đó.

Không phải tất cả nhân viên nghỉ việc theo xu hướng. Nhiều người bị ảnh hưởng bởi các yếu tố của đại dịch nên họ không còn lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, đối với những người nhảy việc để được trả lương cao hơn và muốn cân bằng giữa công việc - cuộc sống, đại đa số thừa nhận họ vẫn muốn quay lại công việc cũ. Gen Z là những người hối hận nhất. Những người đã chuyển ngành cũng có nhiều khả năng muốn quay lại làm việc trong ngành cũ.

Công ty Harris Poll làm khảo sát với hơn 2.000 người tìm việc và phát hiện các ứng viên này cũng gặp khó khăn để đảm bảo có được một công việc mới.

Khảo sát của công ty Paychex lại cho thấy 60% người tìm việc nói rằng quá trình tìm việc đã kéo dài hơn 6 tháng, nhiều người phải rải CV cho hơn 50 vị trí để tìm việc. Hơn 70% những người làm khảo sát cũng nhận thấy quá trình tìm một công việc tốt khó hơn họ nghĩ.

Với những người muốn quay lại công ty cũ, lý do phổ biến nhất họ đưa ra là nhớ đồng nghiệp, đội ngũ làm việc cũ. Những lý do phổ biến khác là nhớ mức lương cũ (27%), nhớ chế độ thưởng ở công ty cũ (23%), nhớ chế độ bảo hiểm y tế (23%). Bữa trưa miễn phí, cân bằng giữa công việc - cuộc sống, giảm giá cho nhân viên, được làm việc từ xa cũng là những lý do khiến nhiều người nhớ công việc cũ.

Ông Andrew Crapuchettes, Giám đốc điều hành của công ty tuyển dụng Red Balloon, cho biết trong đợt đại từ chức, các nhà tuyển dụng đã bỏ những khoản tiền thưởng ký kết khổng lồ và nhiều khoản tiền mặt khác cho những người nhảy việc. Làn sóng đại hối hận hiện nay chính là một bài học cho mọi người. Họ cần tìm một công việc tốt hơn trước khi nhảy.

Để tránh hối tiếc khi nhảy việc, người lao động hãy ghi nhớ động lực làm việc của bản thân. Ông Crapuchettes nói rằng những người chỉ mải mê đuổi theo công việc lương cao thường không hài lòng với vị trí hiện tại. Những người như vậy dễ bị nhà tuyển dụng cân nhắc vì lo ngại họ sẽ lại nhảy việc khi được offer một công việc khác lương cao hơn.

"Nếu ứng viên bị ám ảnh về tiền lương, đó là một dấu hiệu đáng báo động. Ứng viên hỏi về mức lương để cân nhắc số tiền có thể giúp họ trang trải cuộc sống hay không, đó là một điều phù hợp. Nhưng nếu ứng viên chỉ quan tâm tiền lương mà không quan tâm công việc, đó lại là một vấn đề nhà tuyển dụng cần cân nhắc lại", ông Crapuchettes nêu quan điểm.