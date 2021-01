Làm tiền giả bằng máy in màu

Long khai tự sản xuất tiền giả bằng cách in màu, ép nylon rồi bán cho Mạnh với tổng giá trị giao dịch là 168 triệu đồng.

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Ngọc Long (31 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) và Phạm Văn Minh Mạnh (22 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Đỗ Ngọc Long. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tối 6/1, lực lượng chức năng xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, phát hiện Mạnh có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện 12 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng dãy số.

Mạnh tiếp tục giao nộp 45 tờ tiền có mệnh giá tương tự cho lực lượng chức năng và khai nhận đây là tiền giả.

Công an xác định số tiền này do Mạnh mua của Long và đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận số tiền này do anh ta sản xuất bằng cách in màu rồi ép nylon. Tổng giá trị tiền giả mà bị can đã bán cho Mạnh là 168 triệu đồng.