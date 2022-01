Làm rõ dấu hiệu phạm tội loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An đang thẩm vấn, làm rõ những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai liên quan dấu hiệu phạm tội loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Chiều 5/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đang khẩn trương lấy lời khai ông Lê Tùng Vân (89 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) và một số người liên quan để làm rõ dấu hiệu phạm tội Loạn luân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong khi đó, VKSND tỉnh Long An cho biết cơ quan này chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai.

Đại diện VKS cho biết vụ án đang trong giai đoạn thẩm vấn các cá nhân sống trong Tịnh thất Bồng Lai.

Chiều 4/1, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để làm rõ việc lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi.

UBND huyện Đức Hòa cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này là do ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử từ TP.HCM xuống tự lập nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An không công nhận.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An cũng xác định những đứa trẻ sống trong Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi mà sống cùng với mẹ.

Cũng tại nơi đây, năm 2019 có một cô gái tên D.M. (23 tuổi) đang là sinh viên đại học ở TP.HCM bỏ nhà đến ở. Người nhà cô gái này kéo đến tìm con và xảy ra xô xát khiến một người trong tịnh thất bị thương phải nhập viện.