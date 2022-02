Lạm phát tăng theo giá xăng dầu

Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 2 tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 1,2% so với cuối năm 2021.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2 này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước đã tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 1,42% so với cùng kỳ tháng 2/2021.

Trong đó, khu vực thành thị tăng 0,99% và khu vực nông thôn tăng 1,02%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và duy nhất nhóm hàng hóa trong lĩnh vực bưu chính viễn thông ghi nhận giảm giá.

Cụ thể, ghi nhận mức tăng cao nhất tháng này là nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc ngành giao thông với việc tăng 2,35% so với tháng 1. Tập trung chính vào mặt hàng xăng dầu tăng 5,8% trong tháng khiến CPI chung tăng 0,21 điểm, do ảnh hưởng từ các đợt tăng giá xăng dầu gần nhất.

Giá xăng dầu tăng cao cũng kéo giá vận tải hành khách đường bộ tăng 3,92% so với tháng trước khi một số đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai tăng giá phụ thu theo giá xăng dầu và ảnh hưởng của dịch bệnh đến số lượng hành khách.

Cũng trong tháng 2, giá vé tàu hỏa tăng 7,95% so với tháng 1 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng giá vé đối với tuyến TP.HCM - Hà Nội vào trước Tết Nguyên đán 2022 và từ mùng 4 Tết giá vé tăng đối với tuyến ngược lại.

Giá xăng dầu tăng là nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng cao trong tháng 2. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài ra, giá dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại cũng tăng 0,91%; dịch vụ rửa xe, bơm xe tăng 1,34% do nhu cầu đi lại, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện du xuân tăng.

Theo sau mức tăng của nhóm ngành giao thông là hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Trong đó, nhóm này tăng tổng cộng 1,54% trong tháng 2, làm CPI chung tăng 0,52 điểm %. Cụ thể, giá lương thực tăng 0,35%; thực phẩm tăng 1,69%; ăn uống ngoài gia đình tăng 1,68%.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI của nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đã tăng 0,92% trong tháng. Trong đó, mức tăng cũng xuất phát từ giá nhiên liệu tăng cao, bao gồm giá dầu hỏa tăng 8,32% so với tháng 1; giá gas tăng 3,5%. Ngoài ra, giá điện sinh hoạt tăng 1,01%; giá nước sinh hoạt tăng 4,73% (riêng TP.HCM giá nước tăng 23,3%) cũng ảnh hưởng tới chỉ số CPI chung cả nước.

Tương tự, các nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc ngành giáo dục; văn hóa, giải trí và du lịch; đồ uống thuốc lá… cũng là những nhóm có tốc độ tăng CPI tương đối trong tháng vừa qua. Ngược lại, nhóm hàng giảm giá duy nhất trong tháng là bưu chính viễn thông với mức giảm 0,04%.

GIÁ XĂNG DẦU TĂNG KHIẾN LẠM PHÁT TĂNG THEO Mức tăng/giảm chỉ số CPI trong tháng 2 của các nhóm hàng hóa, dịch vụ Nhãn Giao thông Hàng ăn, dịch vụ ăn uống Nhà ở, vật liệu xây dựng Giáo dục Văn hóa, du lịch, giải trí Đồ uống, thuốc lá Hàng hóa, dịch vụ khác Thiết bị, đồ dùng gia đình May mặc, mũ nón, giày dép Thuốc, dịch vụ y tế Bưu chính viễn thông Tăng/giảm CPI trong tháng % 2.35 1.54 0.92 0.51 0.51 0.37 0.22 0.19 0.07 0.03 -0.04

Với giá vàng, mặt hàng này ghi nhận mức tăng cùng chiều với giá thế giới khi lạm phát các quốc gia tăng cao và lo ngại ảnh hưởng của giao tranh giữa Nga và Ukraine. Tính đến 24/2, chỉ số giá vàng đã tăng 1,85% so với tháng trước và cao hơn 1,53% so với cùng kỳ. Bình quân 2 tháng đầu năm, chỉ số này tăng 0,72%.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, so với cùng kỳ tháng 2/2021, CPI cả nước đã tăng 1,42% với nguyên nhân chính vẫn là nhóm giao thông với mức tăng cao nhất 15,46%, làm CPI chung tăng 1,49 điểm %. Trong đó, giá xăng dầu tăng 47,07% do từ tháng 2/2021 đến nay xăng A95 tăng 8.200 đồng/lít; xăng E5 tăng 8.500 đồng/lít và giá dầu diezen tăng 6.960 đồng/lít.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,21% chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung thuốc lá giảm. Bên cạnh đó, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tháng 2 cũng tăng 1,2% so với cùng kỳ; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,04%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,7%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,44%...

Ngược lại, có 3 nhóm hàng giảm giá so với cùng kỳ là giáo dục (3,3%); bưu chính, viễn thông (0,73%) và hàng ăn, dịch vụ ăn uống (0,2%), chủ yếu do nguồn cung thịt lợn được đảm bảo nên giá thịt lợn giảm 21,75%.