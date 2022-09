Lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo

Lạm phát tháng 8 của Mỹ đã tăng hơn mức dự báo khi chi phí nhà ở và thực phẩm tăng cao, dù giá xăng giảm mạnh.

Theo CNBC, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 8,3% so với năm ngoái. Nếu loại trừ biến động giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 8 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng 7 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá năng lượng giảm 5% trong tháng, kéo theo chỉ số xăng dầu giảm 10,6%. Tuy nhiên, chỉ số lương thực tăng 0,8% trong tháng 8 và chi phí ăn ở, chiếm khoảng 1/3 tỷ trọng trong CPI, tăng 0,7% và tăng 6,2% so với một năm trước.

Người dân mua sắm bên trong một siêu thị ở thành phố Rosemead, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP.

Dịch vụ chăm sóc y tế cũng tăng mạnh, thêm 0,8% trong tháng và 5,6% so với tháng 8/2021. Giá xe mới tăng 0,8% trong khi xe đã qua sử dụng giảm 0,1%.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch 13/9 sau thông tin lạm phát tăng cao hơn dự báo. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones đã giảm gần 350 điểm, mặc dù trước đó tăng mạnh trong phiên.

"Kết quả chỉ số CPI công bố ngày hôm nay là một lời nhắc nhở rất rõ về chặng đường dài mà chúng ta phải đương đầu cho đến khi lạm phát giảm trở lại", ông Mike Loewengart, Trưởng bộ phận xây dựng danh mục đầu tư tại văn phòng đầu tư toàn cầu của Morgan Stanley cho biết.

"Những kỳ vọng rằng chúng ta đang trên một quỹ đạo (lạm phát) đi xuống và FED sẽ chùn bước có thể là hơi sớm", vị này nói thêm.

Ngược dòng với chứng khoán, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ lại bật cao với trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 0,13 điểm phần trăm lên 3,704%.

Thị trường đã rất kỳ vọng FED sẽ thông qua việc tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tuần tới. Theo dữ liệu của CME Group, sau khi công bố CPI, các nhà giao dịch đã loại bỏ hoàn toàn phương án FED sẽ tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm và thậm chí họ dự đoán 10% khả năng FED sẽ tăng lãi suất 1 điểm phần trăm.

"Họ biết lạm phát đến từ thực phẩm, phương tiện đi lại và tiền thuê nhà. Giá thuê tiếp tục tăng cao hơn. Đó là điều khó khăn nhất mà FED đang chiến đấu với lạm phát vào thời điểm này", ông Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng tại LPL Financial cho biết.

Báo cáo đã trình bày những mặt trái ngược của bức tranh lạm phát. Sau khi đạt đỉnh trên 5 USD /gallon vào mùa hè này, giá xăng đã giảm mạnh. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt quan trọng khác như thực phẩm và chỗ ở tiếp tục tăng cao hơn, làm gia tăng lo ngại lạm phát từng tập trung vào lĩnh vực năng lượng đang bắt đầu lan rộng ra các lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh chi phí thực phẩm tăng vọt, giá bánh mì đã tăng 2,2% trong tháng và tăng 16,2% so với một năm trước. Trứng tăng 2,9% và tăng 39,8% so với cùng kỳ và trái cây đóng hộp tăng lần lượt 3,4% và 16,6%.

Mặt tích cực hiếm hoi là giá vé máy bay tiếp tục giảm. Nó đã giảm 4,6% trong tháng mặc dù vẫn cao hơn 33,4% so với một năm trước. Một tin tốt khác cho người lao động trong báo cáo tháng 8 là thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,2%. Tuy nhiên, chúng vẫn giảm 2,8% so với năm trước.

Để ứng phó với lạm phát tăng kỷ lục trong hơn 40 năm, chỉ riêng trong năm nay, FED đã tăng lãi suất 4 lần với tổng cộng 2,25% với tổng cộng mức tăng là 2,25 điểm phần trăm. Chỉ số CPI công bố ngày 13/9 được đánh giá là không tác động nhiều đến các quyết sách của FED tại cuộc họp vào tuần tới, bởi cơ quan này khẳng định quyết tâm kiềm chế lạm phát mà không làm suy giảm kinh tế.