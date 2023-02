Lạm phát khiến Valentine toàn cầu đắt đỏ

Sau một năm lạm phát kỷ lục, các cặp đôi phải trả cái giá đắt hơn cho hoa, chocolate đến chi phí ăn tại nhà hàng.

Một cửa hàng ở Anh quảng cáo cho Valentines. Ảnh: Reuters.

Sau một năm lạm phát lương thực kỷ lục, giá cả mọi thứ từ hoa đến sôcôla và chi phí ăn uống trong nhà hàng đều tăng cao. Vì vậy, valentines năm nay sẽ đắt đỏ hơn hẳn, theo Reuters.

Theo công ty nghiên cứu Kantar, sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng do Covid-19 và cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã khiến người Anh đã trả mức kỷ lục 16,7% cho thực phẩm trong 4 tuần tính đến ngày 22/1 so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, những bữa tối Valentine lãng mạn bên ngoài sẽ có giá cao hơn.

Các nhà hàng cũng đang phải sửa đổi các dịch vụ của họ để thu hút những khách hàng đắn đo về tiền bạc.

Năm ngoái, chuỗi nhà hàng PizzaExpress của Anh đã cung cấp thực đơn với combo 3 món hoàn chỉnh với giá 23,95 bảng ( 29 USD ) một người. Năm nay, chuỗi này quảng cáo một "gói tình yêu" nhẹ nhàng hơn một chút gồm 2 món với giá 15 bảng.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, chi phí ăn uống tại các nhà hàng trong tháng 12 cao hơn 9,4% so với năm ngoái. Các chi phí khác liên quan đến đêm hẹn hò như hoa, vé xem phim đến taxi và chăm sóc trẻ em - cũng tăng vọt. Khi các công ty như Mondelez, Nestle và Lindt tăng giá, mọi người đã phải trả thêm 10,7% cho sôcôla.

Nhiều siêu thị tại Anh đang tìm cách giữ ổn định giá đồ ăn trong dịp Valentine, với hy vọng thu hút khách từ các nhà hàng.

Morrisons đang bán combo cho món khai vị, món chính, hai món kèm, đồ uống và món tráng miệng với giá 15 bảng. Những người đăng ký thành viên còn được giảm 1 bảng nếu mua hoa hồng đỏ kể từ ngày 11/2. Giá hoa tại Anh cũng tăng 6,2% trong tháng 12.

Chuỗi siêu thị Tesco cũng giảm giá bữa ăn cho 2 người dịp Valentine về còn 12 bảng, rẻ hơn 3 bảng so với năm ngoái. Bữa ăn của họ có đủ món chính, món phụ, tráng miệng và đồ uống.

Sainsbury's (SBRY.L) đã liên kết với Uber Eats (UBER.N) để cung cấp "gói khẩn cấp" trị giá 15 bảng bao gồm bữa ăn ba món, đồ uống và quà tặng với dịch vụ giao hàng miễn phí tại các khu vực của Đông London.

Chris Beckett, Giám đốc nghiên cứu tại Quilter Cheviot, cho biết: "Đây là cơ hội để các siêu thị bán các sản phẩm cao cấp của họ cho những người thường không mua chúng. Từ đây, họ có thể trở lại trong tương lai."

Những thực khách có hầu bao rủng rỉnh hơn cũng sẽ phải chi tiêu nhiều hơn trong năm nay.

Nhà hàng Ritz được gắn sao Michelin ở London,năm nay đã tăng giá thực đơn 4 món cho Valentines là 395 bảng Anh, cao hơn 2 bảng so với năm ngoái .

Còn tại Paris (Pháp), khách sạn xa xỉ Le Bristol ở Paris năm nay tính giá 2.190 euro ( 2.338 USD ) với gói dịch vụ gồm một đêm ở khách sạn, một bữa tối cho hai người, chocolate và một chai rượu champagne. Năm ngoái, con số này là 1.090 euro.