Lạm phát cao kỷ lục, dân Anh, Mỹ chuộng mua cá tra Việt Nam

Trong tháng 8, xuất khẩu cá tra sang Anh tăng gấp 3 lần cùng kỳ vì mặt hàng này có giá vừa phải, hơn nữa Anh cũng đang thiếu cá thịt trắng do lệnh cấm thủy sản Nga.

Ngày 14/9, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết trong 8 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng 3,5% đạt 213 triệu USD , trong đó xuất khẩu cá tra chiếm 47 triệu USD .

Cơ quan này lý giải lạm phát tại xứ sở sương mù đang ở mức cao kỷ lục 40 năm và gần như cao nhất ở các nước châu Âu, nên tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá cao bị hạn chế. Do vậy, xuất khẩu tôm, cá ngừ và một số loài cá biển sang Anh giảm mạnh.

"Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra vẫn giữ được tăng trưởng 16% vì mặt hàng này có giá vừa phải, hơn nữa Anh đang thiếu cá thịt trắng do lệnh cấm thủy sản từ Nga. Vì thế, cá tra trở thành loài cá thay thế trên thị trường Anh", VASEP cho biết.

Ngoài ra, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Anh đã giúp thuế nhập khẩu cá tra vào Anh xuống mức 0% khiến mặt hàng này thêm lợi thế. Xuất khẩu thủy sản sang đất nước này những tháng cuối năm đang có những tín hiệu tích cực hơn so với đầu năm, nhất là với mặt hàng như cá tra đang hồi phục mạnh.

Anh nằm trong top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Ảnh: Phạm Ngôn.

Riêng trong tháng 8, xuất khẩu cá tra sang Anh tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 7 triệu USD . Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Anh đạt gần 47 triệu USD , tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm cá tra phi lê hoặc cắt khúc đông lạnh chiếm 79%, cá tra chế biến chiếm 17%, còn lại là cá tra nguyên con chiếm 4%.

"Với đà tăng trưởng thuận lợi như vậy, xuất khẩu cá tra sang Anh sẽ đạt khoảng 67 triệu USD trong năm nay, tăng 30% so với năm 2021", VASEP dự báo.

Trong khi các loại thủy sản xuất khẩu khác nối tiếp đà giảm vì đối mặt khó khăn lạm phát thì cá tra lại tận dụng lạm phát để kích cầu tiêu dùng, tạo tăng trưởng ấn tượng. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra đạt gần 1,8 tỷ USD , tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái.